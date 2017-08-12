洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

年底前，洛北城区三供一业供热改造将基本完成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-21 08:15

　　洛北城区今年三供一业供热改造已于近日全面启动，今年年底前，该区域改造面积预计将超过200万平方米。届时，洛北城区三供一业供热改造将基本完成。

　　近日，洛阳热力有限公司在014中心社区开展供热改造方案说明会，吸引不少业主关注，经现场解答、方案公示等，共签订供热合同约2500份。由此，该区域今年三供一业供热改造全面开启。

　　该公司相关负责人介绍，该社区供热改造面积约为62万平方米，占今年三供一业供热改造的大头，将建设热力站8座，铺设供热管网7.2公里。目前，该社区供热改造已开工，预计今年9月底前完工，今冬供热期前具备供热条件。

　　2014年我市被确定为三供一业分离移交试点城市。洛北城区央企居多，为三供一业改造重要区域。2014年8月至今，负责该区域供热的洛阳热力有限公司，已与中国中车洛阳机车有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、中国空空导弹研究院、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司、河南黄金建筑安装公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、中建二局洛阳机械有限公司、中信重型机械有限责任公司、中航光电科技股份有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院、中石化洛阳工程有限公司、中国一拖集团有限公司、中钢集团洛阳耐火材料有限公司等41家企业签订了供热分离移交改造协议，改造总面积达793万平方米，涉及居民10万余户。

　　“今年是三供一业供热改造收官之年，按照国家相关规定，国有企业职工家属区三供一业分离移交工作要在今年年底前基本完成，明年起，国有企业不再以任何方式为职工家属区三供一业承担相关费用。”该负责人说，今年年底前，洛北城区所有已签订改造协议的国企家属区全部改造完毕。

　　供热分离移交后，不仅为企业减负，小区供热的管理主体也发生改变，供热企业将直管到户，减少中间环节，同时对小区内老旧的供热系统进行改造，重新安装户内暖气管网和暖气片，更换及维护热力站供热机组，以提高热效率，为居民提供更加稳定可靠的暖气。（洛阳日报记者 赵佳）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]动不动就“大动肝火”？其实都是因为它
  • ·[健康]碳酸饮料到底会对【牙齿】造成多大伤害？
  • ·[健康]早上起床的这3个症状，暗示你正在发胖！
    		•
    好看又营养 轻食轻松做
    好看又营养 轻食轻松做
    好看又营养 轻食轻松做
        如今，“轻食”这一概念越来越频繁地被人们提及。轻食不是代表特定的食物，也不是纯素食，而是代表了一种健...
  • ·街头巷尾找厕所 洛阳城里很方便
  • ·老城寇家：身教胜言传，忠厚传家久
  • ·当老人变成“孩子”，该怎么哄？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳滨河南路新添两座人行天桥
  • 今年，洛阳市将对洛北城区20条道路进...
  • 年底前，洛北城区三供一业供热改造将...
  • 李亚主持召开市委常委会议 研究第36届...
  • 爷爷倒车撞死孙子 交警提醒：这些汽车...
  • 洛阳42辆800公里以上班线客运车辆已安...
  • 提醒！5月1日起乘火车和飞机举止不当...
  • 春到河洛 牡丹花开
  • 洛阳这9家单位使用（销售）不合格消防...
  • 国内首家生物诊疗制品研发中心落户洛阳
    		•
    百姓呼声
    市会展办:今年牡丹花会时间为4月5日-5月5日
    异地户口常住洛阳的老人能在社区体检吗
    精彩图片
    春到河洛百花开
    洛阳滨河南路新添两座...
    春到河洛 牡丹花开
    汝阳县柏树乡华沟村：...
    精彩热帖

    陕西地坑院

    花之娇艳

    洛浦晨钓

    青青柳色新
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605