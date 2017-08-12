年底前，洛北城区三供一业供热改造将基本完成

洛北城区今年三供一业供热改造已于近日全面启动，今年年底前，该区域改造面积预计将超过200万平方米。届时，洛北城区三供一业供热改造将基本完成。

洛北城区今年三供一业供热改造已于近日全面启动，今年年底前，该区域改造面积预计将超过200万平方米。届时，洛北城区三供一业供热改造将基本完成。

近日，洛阳热力有限公司在014中心社区开展供热改造方案说明会，吸引不少业主关注，经现场解答、方案公示等，共签订供热合同约2500份。由此，该区域今年三供一业供热改造全面开启。

该公司相关负责人介绍，该社区供热改造面积约为62万平方米，占今年三供一业供热改造的大头，将建设热力站8座，铺设供热管网7.2公里。目前，该社区供热改造已开工，预计今年9月底前完工，今冬供热期前具备供热条件。

2014年我市被确定为三供一业分离移交试点城市。洛北城区央企居多，为三供一业改造重要区域。2014年8月至今，负责该区域供热的洛阳热力有限公司，已与中国中车洛阳机车有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、中国空空导弹研究院、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司、河南黄金建筑安装公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、中建二局洛阳机械有限公司、中信重型机械有限责任公司、中航光电科技股份有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院、中石化洛阳工程有限公司、中国一拖集团有限公司、中钢集团洛阳耐火材料有限公司等41家企业签订了供热分离移交改造协议，改造总面积达793万平方米，涉及居民10万余户。

“今年是三供一业供热改造收官之年，按照国家相关规定，国有企业职工家属区三供一业分离移交工作要在今年年底前基本完成，明年起，国有企业不再以任何方式为职工家属区三供一业承担相关费用。”该负责人说，今年年底前，洛北城区所有已签订改造协议的国企家属区全部改造完毕。

供热分离移交后，不仅为企业减负，小区供热的管理主体也发生改变，供热企业将直管到户，减少中间环节，同时对小区内老旧的供热系统进行改造，重新安装户内暖气管网和暖气片，更换及维护热力站供热机组，以提高热效率，为居民提供更加稳定可靠的暖气。（洛阳日报记者 赵佳）