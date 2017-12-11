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“宿醉计算器”引关注 人体内酒精的代谢速度靠程序能计算出来吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-16 10:05

　　据媒体报道，近日，英国推出了一款名为“宿醉计算器”的手机程序，该程序基于人体内酒精的代谢速度，可以通过计算酒精摄入量，给出体内酒精的代谢时间。人体内酒精的代谢速度，靠手机程序能准确计算出来吗？

　　看法

　　“喝酒后会用这个程序的人，估计还没喝高”

　　推出这款程序的是英国“防宿醉运动”组织。根据介绍，该程序将摄入的酒精饮品分为啤酒和贮藏啤酒、苹果酒、葡萄酒和香槟、烈酒和酒精软饮、鸡尾酒等五大类，使用者必须在饮酒结束后输入不同的含酒精饮品的摄入量，程序会自动计算出酒醒时间，不过，“宿醉计算器”的开发者提醒，除去个体差异，依然存在多种影响酒精代谢的因素。

　　“宿醉计算器”靠谱吗？

　　《洛阳晚报》记者随机采访了多位市民，其中持怀疑态度的占多数，也有部分人觉得这个想法挺新奇，同时有人对这个程序的科学性提出疑问。

　　也有市民的回答很有“特点”：李先生说，平时应酬还挺多的，宿醉的情况也不少，但感觉这个程序不实用，喝酒后会用这个程序的人，估计还没喝高。

　　解释

　　酒精代谢速度主要由遗传决定

　　其实，在英国的“宿醉计算器”推出前，我国也有一些计算醒酒时间的公式。

　　对于类似的计算方法，洛阳市中心医院急诊科副主任、副主任医师岳磊说：“人体内酒精代谢的快慢因人而异，这些计算方法只能作为一个简单参考。”

　　岳磊介绍，酒精进入人体经胃肠道吸收后约90%需要经过肝脏代谢，其余少部分通过呼吸和尿液排出。酒精在人体内代谢主要依靠肝脏中的两种酶，这两种物质主要由遗传因素决定。也就是说，一个人体内酒精的代谢速度很大程度上是由遗传决定的，个体肝脏功能起很大作用。

　　除了肝脏功能，酒精的代谢还受多种因素的影响，如酒的品种、酒精度数、饮酒速度、喝酒时的饮食等。

　　案例

　　饮酒后次日，被查出酒驾的可不少

　　酒精进入人体口腔后会被口腔黏膜少量吸收，大部分被胃和小肠吸收。胃吸收酒精的速度非常快，人饮酒后5分钟即可在血液中发现酒精，所以临床上遇到醉酒的人很少会洗胃。

　　酒精吸收快，但是在人体内代谢的速度相对慢。金谷交巡大队民警赵国瑞说：“从以往上午时间段的查处情况来看，遇到不少因‘隔夜酒’被查出酒驾的案例。”

　　晚报曾做过“隔夜酒”代谢的实验。(详见2016年5月21日《洛阳晚报》)同时各喝了7两白酒的刘先生和赵先生，在次日进行酒精检测时，结果却截然不同，赵先生的检测结果为每100毫升血液中的酒精含量为121毫克，已达到醉驾标准，而刘先生的酒精检测数据为0。

　　提醒

　　醉酒后最好有人陪伴

　　酒后除了不要开车，还要防止发生意外。

　　市疾控中心非传染性疾病预防控制所所长李爱红介绍，从历年我市居民的死因分析来看，每到年底聚会增多，因为醉酒导致的意外死亡率就会增加。

　　主要有三种情况：酒后醉倒在室外导致冻伤或死亡、不小心吸入呕吐物导致吸入性肺炎窒息而死、过量饮酒诱发心脑血管疾病导致死亡。

　　醉酒的人大脑中枢神经受到抑制后对寒冷的感觉会变得迟钝，如果在无人陪伴的情况下在室外睡着就容易发生意外。

　　李爱红建议，醉酒的人最好有人陪同，保证其安全到家，卧床时要侧卧，并有人及时清理呕吐物。如醉酒后长时间意识不清，家人要及时拨打120就医。（洛阳晚报记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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