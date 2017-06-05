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金峰：交通安全从娃娃抓起的践行者（最美洛阳人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-08 08:42
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　　“每个学期都要麻烦你去给孩子们上课，太谢谢了……”近日，在市交警支队瀍河交巡大队一楼大厅，面对民警金峰，市回民中学副校长赵林安言语中满是感激。

　　今年43岁的金峰，平时主要负责交通违法处理、电脑系统维护等工作，原来在巡警支队工作多年的他，2010年来到瀍河交巡大队工作后不断学习钻研，练就了过硬的业务技能，多次帮助来办事儿的群众解决“疑难杂症”。

　　“各种交通违法行为处理得多了，感觉要防范交通事故，必须从娃娃抓起，让孩子们从小在心底种下交通安全的种子。”金峰说。

　　瀍河区东关回民小学位于中州东路与共和胡同交叉口附近，由于临近车流量较大的中州东路，周边交通状况复杂，金峰看在眼里，记在心里。

　　“孩子们你们知道吗？12岁以下儿童是不能骑自行车上路行驶的。”

　　“大家明白使用儿童安全座椅的重要性了吧，回去你们可提醒自己的爸爸妈妈给自己买一个儿童安全座椅。”

　　…………

　　在该校的课堂上，金峰用通俗易懂的语言、生动的交通事故案例帮助孩子们牢记交通安全知识，还开展有奖问答活动，给答对交通安全知识的孩子送上文具和哨子。

　　其实不光是东关回民小学，每年的开学季，金峰都主动与辖区学校联系，开展交通安全教育活动。多年来，市直八小、市二十四中、市回民中学……他的足迹遍及瀍河区的中小学。

　　与其他学校不同的是，这几年，市回民中学长期被“额外照顾”：金峰几乎天天都去。这是为啥？

　　瀍河交巡大队大队长李明知道原因：金峰的女儿目前在市回民中学就读，1岁多时被确诊为脑瘫，从2002年起，金峰和妻子带着孩子跑遍了洛阳、郑州、西安、北京的医院给孩子治病，长期劳累让妻子患上了甲亢和心肌炎，需要长期吃药，虽然家庭负担沉重，但金峰咬牙担起。

　　经过手术和长期的功能训练，现在金峰的女儿虽然出门得有人陪护，上学得有人接送，但思维、交流与正常孩子无异。倍感欣慰的金峰虽然工作繁忙，但是坚持每天7时送女儿上学，20时30分许接女儿回家。

　　这些家里的事儿，金峰平时很少提起，同事们更熟悉的是他从警22年来的故事：2005年5月25日22时许，金峰在中州东路追捕一名抢夺女士挎包的犯罪嫌疑人，跑步追了近500米终于将犯罪嫌疑人抓获，直到开车返回时才发现自己左脚踝肿大，疼痛难忍。经医生诊断，金峰左脚踝骨裂，即便如此，在家歇了五六天，他就急匆匆地上了班，理由是“小病不能耽误工作”。

　　2009年8月，金峰和同事一块巡逻至民族路民族桥附近，发现一名女子落入桥下的瀍河，他一人下水，踩着河底的沙砾、碎玻璃，最终将已经昏迷的女子救上岸……（洛阳日报记者 苏楠）
[ 责任编辑：席倩倩]
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