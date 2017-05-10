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【治国理政新实践·江苏篇】在江苏，每8人中就有1人打过这个号码！政府又有新动作！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 新华报业网 2017-05-10 17:18
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　　新华报业网讯 说到“江苏12345”，你一定不会陌生！据统计，2016年，“江苏12345”全线服务量达到1041万，也就是说，在江苏，每8个人中就有1个人打过这个号码！

　　然而，这仅仅只是过去。2017年1月24日，江苏省12345在线服务平台(简称“江苏12345在线”)全新上线，成为了全国首家省市县全面覆盖、统一联动的在线服务平台。开通三个月以来，联动13个市级平台、90家省级部门，“7×24”小时不打烊，为企业和群众提供全天候在线服务，打造了江苏政府服务的“新名片”！

　　那么，从“江苏12345”到“江苏12345在线”，两字之差，到底差在哪里呢？

　　热线到“在线”

　　平台覆盖13个市、90个省级部门统一联动

　　“‘江苏12345’偏重传统热线功能，但‘江苏12345在线’是‘互联网+政务服务’的产物。”在江苏省12345在线的服务大厅，省政府办公厅政务公开办主任张?一句话道出最直观的区别，“在传统的热线以外，我们还开发了网站、微博、微信、APP等全媒体，为企业和群众提供‘7×24’小时全天候在线服务。”

　　微信、微博、政务服务网.....尽管上线时间不长，但相较于热线，互联网渠道还颇受欢迎。记者从后台统计图表中发现，5月8日，当日通过互联网渠道反映的问题超过80%。江苏12345在线筹建组成员何正庆介绍，2016年全年电话接入的将近96%，但江苏12345上线以来，通过互联网渠道反映的问题已超过一半。

　　仅仅这样？太天真了！新平台最大的特点在于，实现覆盖省市县全面覆盖、统一联动。开通三个月以来，已经覆盖了13个市级平台、90家省级部门。张?解释称，市县“12345在线”接到诉求后，第一时间在本地办理；如涉及省级部门的，由省“12345在线”接力受理；倘若跨市域，则由省级平台转办，跟踪办理。

　　4月初，闻先生在金坛茅山风景区购票游玩，走到九霄万福宫时，正准备进去，却意外被人拦住，对方称这是镇江句容路段，要继续游览必须另缴120元门票费。一头雾水的闻先生气急之下，拨通了“江苏12345在线”。

　　接到电话后，“江苏12345在线”立即协调，由于茅山风景区处于常州和镇江交界处，立即要求常州市与镇江市12345共同协办。最终，金坛旅游局核实，是由于门票导览图标注茅山顶宫而引起的误解，二话不说，闻先生拿到了全额退还的门票款。

　　苏州的船夫小吴，最近发现京杭大运河(望亭往常熟方向)上的船只是逆流而上的，在这种情况下开通闸容易出现安全隐患，和开闸的工作人员商量无果后，小吴向苏州12345在线求助。但是由于投诉单中涉及的通闸、套闸属于水利部太湖流域管理局望亭水利枢纽管理所管辖。于是苏州市便民中心将工单移交给省级12345在线，最终，江苏省水利厅协调处理，小吴的问题才得到了解决。

　　咨询到“服务”

　　所有事项4小时内签收，5天内办结

　　2月12日，南通国盛制造有限公司的周秀琴见证了“江苏12345在线”的高效。

　　公司近日停工进行改扩建，有个年产6000吨精密机床铸件改扩建项目，项目重大、工期较紧，一刻也耽误不得，于是，周秀琴向12345在线求助，能否加快审批进度。得到情况后，南通12345立即和行政审批局联系。在确定开工时间的前提下，南通行政审批局成立专门工作小组，发改委、消防、建设等多部门资料共享，集体联动。最终，原来近100个工作日才能拿到的施工许可证，周秀琴只用了11个工作日就到手了。

　　相较于传统的咨询热线，“江苏12345在线”不仅要知道发生了什么事儿，更主动“揽事儿”，调动一切力量“办事儿”，犹如“大白”般温暖而给力的存在，给不少市民留下了深刻印象。

　　前一阵子，宿迁12345主任刘洪，在接送小孩上学的路上发现，宿迁的运河文化大桥，两到三公里的长度，装上了稍显低矮的广告牌，但后来惊讶地发现，一夜之间所有广告牌的高度全部抬升。原来是有市民向宿迁12345反映，广告牌太低，跑步时容易撞到，是个安全隐患。于是宿迁12345联系相关部门，要求在12小时之内，全部整改。

　　4小时内签收，5天内办结，这是江苏12345的承诺。而反映的问题、解决的进度、处理的结果，在平台上也看得一清二楚。如果正常办结的则绿灯通过，超期办结则显示黄灯警示，超期未办结则显示为红灯。

　　省政府办公厅政务公开办主任张?表示，未完成办结不仅将通报批评，还纳入绩效考核，涉及到不作为、推诿扯皮等严重问题的要予以问责，“接下来，我们将加快服务工单办理速度，将签收时限从4个工作小时缩短至1个小时，办结时限由5天缩短为3天。”

　　“12345，有事找政府；110，为民保安宁！”同110一样，“江苏12345在线”以高辨识度和优质的服务，愈来愈得到百姓的认可和依赖。

　　从开通上线至5月7日，全省12345在线服务平台共受理群众和企业诉求484万件，整体接通率97%，按时办结率98.44%，全省在线服务满意率93%。下一步，“江苏12345在线"要紧紧围绕“互联网+政务服务"，加快实现平台由“热线"向“在线"跨越，由“咨询"向“办事"跨越，助推政府服务向智慧管理和政府治理转变。

　　交汇点记者周娴/文摄郑玲玲/制图

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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