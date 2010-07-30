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洛阳汽车长途客运东站投用 洛阳向东、向南共十余条线路的过路车在此停靠
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-14 08:58
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　　昨日，洛阳汽车长途客运东站(塔湾站)(以下简称市客运东站)正式投用，售票、乘车等服务已开通，我市向东、向南共十余条线路的过路车在此停靠。

　　站内：设施齐全，环境舒适

　　市客运东站于2010年7月30日开工建设，占地面积67.6亩，建筑面积9416平方米，候车大厅1500平方米，停车场面积1.6万平方米，具备高速客运、普通客运、旅游客运等多种运输服务功能。

　　昨日，《洛阳晚报》记者在市客运东站看到，该站由场地设施和建筑设施两部分组成。场地设施包括站前广场、停车场和发车位，建筑设施包括站房和辅助用房。站房为四层框架式结构，站房内除了候车厅、售票厅、综合服务处、驾乘休息处等，还有医疗救护室、饮水室、残疾人服务设施、盥洗室和旅客厕所等。客运站具备冷暖空调设施，保障乘客候车时环境舒适。

　　乘车：十余条线路的客车在此停靠

　　市客运东站站长王双红介绍，由于目前客流量有限，该站暂时没有始发车，进站车辆全部为过路车，主要承担洛阳长途客运中心站向东、向南车辆的站务服务。也就是说，部分线路车辆在驶离洛阳长途客运中心站后会在此停靠，满足市民乘车需要。

　　记者看到，站内现已开通4个售票窗口和2个检票口，市民可以在此购买洛阳客运系统全线客车车票，也可在微信购票平台购票后从人工窗口领取，该站暂时没有自助售票服务。在此购买其他站点车票的乘客，还可在站内申请转运，由站内联系车辆转运乘客。

　　王双红说，待车站全部功能启用后，发车线路将以洛阳向东的跨地区、跨省班线运输为主，并为从郑州、商丘、菏泽、济宁等地来洛阳的班线车辆提供站务服务，发往江苏、浙江、广东等地区的长途客运车辆将在此发车。

　　未来：将新建4个客运站

　　市交通局有关负责人称，市客运东站的投用对推动洛阳道路运输事业发展、繁荣地区经济具有十分重要的意义，而且对缓解市区交通拥堵、方便群众出行、改善城市交通秩序、提升旅游服务水平都具有积极的推动作用，它标志着洛阳道路运输事业的发展又迈上了一个新台阶。

　　《洛阳公路运输枢纽总体规划》(以下简称《规划》)提出，2020年前，我市市区周边客运站将达到8个，除了市区的市客运东站，还有王城大道汽车客运站、洛阳客运南站、伊南汽车客运站、高新技术开发区高速客运站这4个新建的客运站，中州西路汽车客运站、洛阳汽车长途客运中心站和吉利汽车客运站这3个扩建的汽车站。

　　根据《规划》，在新建的客运站中，王城大道汽车客运站位于王城大道与原310国道交叉口西北侧，计划日发送旅客1.5万人次；洛阳客运南站位于郑西客运专线的龙门站，该站与高铁龙门站共同构成综合枢纽站，计划日发送旅客3万人次；伊南汽车客运站位于规划的伊滨区二广高速公路以东伊南经五路与纬一路交叉口西南侧，计划日发送旅客2万人次；高新技术开发区高速客运站位于高新区河洛路西侧徐家营社区距西南环高速2公里处，计划日发送旅客1万人次。（洛阳晚报记者 连漪）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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