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张文涛等：同力桥下，同力救人（最美洛阳人）
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-14 08:53
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　　“我和朋友在河堤边的人行道上乘凉，看见有人从桥上往我们这边跑，他一边跑一边喊‘下面有个孩子’。”张文涛说，20多天前发生的一幕，让他久久难忘。

　　8月21日20时许，张文涛一家和户国锋一家来到洛河东段同力大桥南岸，在人行道上乘凉。十几分钟后，突然听到桥上的喊声，两人来不及多想，跑到岸边，看到一个男孩在距离岸边两米处拼命挣扎。

　　这时，桥上呼救的那名男士也跑了下来。当时天已经黑了，斜坡陡，水况不明……三人合计，只有张文涛略懂水性，干脆手拉着手“拉链条”救人。就这样，靠着河堤上的护栏，三人在斜坡上一字排开，张文涛在最前面……

　　“链条”太短，不行！此时，水里的男孩已经不再挣扎，眼看要下沉。情急之下，张文涛跳进河里，脚上的拖鞋被水流冲走了，水也没过他的头顶。张文涛奋力钻出水面，游到那个男孩身边，拼命把他托起并向岸边游。此时，完全不会游泳的户国锋也顺着斜坡慢慢走下来，河水没过了他的胸口。

　　户国锋从张文涛手里接过孩子，转身向上爬，可水下的斜坡滑溜溜的，他根本无处使力。户国锋抱着孩子在前，张文涛在身后推着他们，迈步、下滑，反反复复。紧急时刻，围观者递过来一根木棍，呼救的男士也拉着木棍下来接孩子。几经尝试，张文涛咬紧牙关，拼尽全力把户国锋和孩子推了上去。这时，他已筋疲力尽。

　　“我的手和脚都软了，近在眼前的木棍，怎么也够不到。”张文涛说，这个时候，他心里有些慌了。他拼上全身最后的力气使劲儿一蹬，终于抓到了木棍爬到了岸上。这时，赶来的警察已经用衣服包着孩子，开车去寻找孩子家人了……

　　20时30分，正在同力桥上找孙子的胡东良看到警察送来的孩子时，流下两行热泪。他抱着孩子去感谢张文涛等人，一再表示要留电话，给张文涛买一双鞋子，给户国锋修理被水泡坏的手机，都被张文涛等人谢绝。

　　“虽然心里有点后怕，但下次遇到这样的事情，还会这么做。”张文涛说。(洛阳日报记者朱艳艳通讯员张新迁)

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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