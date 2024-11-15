江凌、张玉杰参加洛阳市“四·一五”全民国家安全教育日集中宣教活动

昨日，我市2025年“4·15”全民国家安全教育日集中宣传教育活动在中航光电科技股份有限公司启动。

坚定不移贯彻总体国家安全观

推动全民国家安全教育走深走实

江凌、张玉杰参加我市“四·一五”全民国家安全教育日集中宣教活动

昨日，我市2025年“4·15”全民国家安全教育日集中宣传教育活动在中航光电科技股份有限公司启动。

市委书记、市委国家安全委员会主任江凌，市长、市委国家安全委员会副主任张玉杰参加我市集中宣教活动。

今年的4月15日是第十个全民国家安全教育日。本次活动由市委国安办、市委宣传部、市国家安全局主办，以“全民国家安全教育走深走实十周年”为主题，通过知识讲解、集中宣传、视频宣传等形式，广泛宣传普及总体国家安全观和国家安全相关法律法规。江凌、张玉杰等察看展板资料，认真听取讲解，不时驻足交流，深入了解我市全民国家安全教育工作开展情况，围绕提升国家安全教育质效与大家进行交流探讨。

江凌指出，国家安全是安邦定国的重要基石，维护国家安全是每个公民的法定义务。要深入贯彻习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述，始终牢记“国之大者”，坚定不移贯彻总体国家安全观，进一步增强各级领导干部国家安全意识，始终保持清醒和敏锐，更好统筹发展和安全，为现代化洛阳建设提供坚实的安全稳定保障。要增强国家安全教育的针对性实效性，强化互联网思维，善用移动端平台，不断创新网上宣传内容和方式，用青年人喜闻乐见的方式讲好国家安全故事，有效推动总体国家安全观深入人心、落地生根。要强化工作统筹，市委国安办要发挥牵头抓总作用，各重要机构要切实压实主体责任，市直有关部门要立足本职工作抓好协同联动，真正形成工作合力，筑牢维护国家安全的严密防线。

近年来，市委高度重视国家安全宣教工作，坚持“围绕一个目标、搭建五个平台、推动六个提升”总体思路，精心谋划、周密部署各类宣教活动，全面提升国家安全教育宣传质效。今年，我市以打造“全市一盘棋、织密一张网”为目标，开展一系列宣传教育活动，在全省率先开通“国安洛阳”微信公众号，举办“我和新时代国家安全”主题演讲比赛等，着力推动国家安全宣传教育进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进军营、进网络。

市领导王军、刁国泰、徐超文、楚国剑，中航光电董事长郭泽义等参加活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 刘源)