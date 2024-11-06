哪个才是张三影（静说河洛）

公元1057年，21岁的苏轼进士及第时，主持贡举的欧阳修已51岁。

公元1057年，21岁的苏轼进士及第时，主持贡举的欧阳修已51岁。欧阳修的第一任官职是西京留守推官，曾在洛工作3年；苏轼的首个官职是河南福昌县(今宜阳)主簿，但因受欧阳修举荐参加制举，他并未赴任。欧阳修与苏轼的谥号均为文忠，二位文忠公各有一个朋友，都叫张先。今天咱就来说说这两个张先。

欧阳修与“默老”张先

北宋知名的张先有两个，而且皆字子野，常有人误以为他们是同一个人。如果您看了欧阳修的《张子野墓志铭》和苏轼的《祭张子野文》，就会知道此张先非彼张先。

天圣八年(公元1030年)三月，24岁的欧阳修中进士甲科，次年三月到洛阳任西京留守推官。他在西京留守钱惟演的府上见识了名士荟萃的盛况，与众文友一起游名园，登嵩山，探幽访胜，诗酒相欢，还跟另外七人建了个“朋友圈”，名为“洛阳八老”。当时，欧阳修虽年轻，但也被称为“逸老”，张先则是“默老”。

欧阳修觉得，“逸老”这个称号过分张扬自己散漫放浪的个性，要求改称“达老”。张先称“默老”倒是贴切。欧阳修在《张子野墓志铭》中说，当时众人日日“饮酒歌呼，上下角逐，争相先后以为笑乐”，张先总是“不动声气，众皆指为长者”。

据《宋史·张逊传》载，张先的祖父张逊是博州高唐(今山东聊城)人，祖母是洛阳宋氏——宋太祖赵匡胤孝章皇后的亲妹妹。张家数代安家开封，死后也都葬在开封，张先便是开封人了。他贵而不骄，十分朴素，“好学自力，善笔札”，天圣二年(公元1024年)举进士，曾任河南法曹参军，在洛阳与欧阳修结识。

经过相处，欧阳修对张先的为人有了一定了解：他待人淳朴，不露锋芒；志向端正，遇事果敢。欧阳修还发现，“子野乃秃翁”，平日宴饮至半酣时，他会脱掉帽子低下头，头顶稀疏斑白，俨然一副早衰的模样，而他当时不过四十出头。

宝元二年(公元1039年)二月，“默老”张先在鹿邑知县任上病故，年仅48岁。由此时间倒推，可知他生于公元992年，比另一位张先小两岁。

苏轼与词人张先

另一位是词人张先。《辞海》中有词条：张先(990—1078)，北宋词人，字子野，乌程(今浙江湖州)人。

词人张先家境不太好，他的父亲张维因家贫辍学，被迫种地为生，但其教子有方，把儿子培养成才，与欧阳修同年进士及第。张维享年91岁，把长寿基因也传给了儿子。

公元1071年，苏轼到杭州任通判，在此结识了“以歌词闻天下”的张先。年龄虽差47岁，二人却“欢欣忘年”！

一天，雨后初晴，苏轼与张先同游西湖。湖上有画舫，舫中有数名女子，皆妆饰华美，其中一个三十来岁的尤为美丽，正在弹筝。二人陶醉于音律之间，一曲未完，画舫已渐行渐远。

苏轼遂作《江城子》：“凤凰山下雨初晴。水风清，晚霞明。一朵芙蓉，开过尚盈盈。何处飞来双白鹭，如有意，慕娉婷。忽闻江上弄哀筝。苦含情，遣谁听。烟敛云收，依约是湘灵。欲待曲终寻问取，人不见，数峰青。”其序称“湖上与张先同赋，时闻弹筝”，可惜张先的词已散失在历史深处。

公元1074年，张先已是85岁高龄，居然买妾！闻此消息，苏轼当即写诗嘲笑老朋友，连用多个典故，暗示“姓张的都不靠谱”，其中两句曰：“诗人老去莺莺在，公子归来燕燕忙。”您猜，张先会不会生气？

这年秋天，苏轼接到调令，离开杭州，张先去送他。一行人到了松江已是夜半，月光洒在水面上，张先举杯作词，送别好友。

原来他是“张三影”

开封张先离咱更近，湖州张先名头更响，后者还有好几个别称，最有名的当是“张三影”。

宋人李颀在《古今诗话》中记载，有人对张先说，大家都说你是“张三中”，因为你的《行香子》里有“奈心中事，眼中泪，意中人”的佳句。张先不以为然地说，那还不如叫我“张三影”，我最得意的句子是“云破月来花弄影”“娇柔懒起，帘压卷花影”“柳径无人，堕絮飞无影”。

“张三影”早年作有《一丛花》，末句“不如桃杏，犹解嫁东风”一时盛传，欧阳修十分喜欢。一天，看门人通报说，有个南方来的张先上门拜访，欧阳修一听心花怒放：“此乃桃杏嫁东风郎中。”如此看来，二位张先都跟欧阳修有来往。 近日梅花盛开，春色正浓，“默老”张先曾与欧阳修共享洛阳春深，洛阳梅花也曾在词人张先笔下“绽放”，他在《木兰花·送张中行》中写道：“庆门奕世隆宸眷。归到月陂梅已绽。有情愿寄向南枝，图得洛阳春色看。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）