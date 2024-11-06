洛阳发布2024年度消费维权分析报告

今天是“3·15国际消费者权益日”，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布2024年度消费维权分析报告。

今天是“3·15国际消费者权益日”，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布2024年度消费维权分析报告。

2024年，洛阳市市场监管局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报346292件，较去年同比增长5.44%，增速大幅减缓。其中，受理咨询224729件；受理投诉92865件，共为消费者挽回经济损失5130.38万元；受理举报28698件，案值2200万余元。

具体来看——

受理商品消费类投诉共53262件，占投诉总量的57%。一般食品的质量、家居用品的售后三包、服装鞋帽质量三包问题位居商品消费类投诉前三位。商品类投诉主要集中在商家销售的商品质量问题及价格不合理、食品质量问题、服装鞋帽的质量三包问题、购车订金合同方面问题、汽车质量问题以及与汽车4S店售后维修问题、电动自行车质量问题等方面。

受理服务消费类投诉39603件，占投诉总量的43%。餐饮和住宿服务、商品销售服务、电信套餐宽带服务位居服务消费类投诉前三位。问题主要是美容美发洗浴行业办卡后商家关门跑路及服务态度方面问题、餐饮住宿行业中餐饮店、宾馆工作人员服务态度差及宣传与实际不符问题；家用电器售后维修服务不到位、宽带网络售后服务差等问题。

去年共受理群众举报28698件，同比增长23.12%，案值2200万余元。从举报违法主体来看，个体工商户和有限责任公司成为群众举报主要对象。从其违法性质来看，广告违法行为(虚假宣传)、不正当竞争行为、侵害消费者权益等举报数量最多，分别占45.39%、15.33%、9.59%。从受理情况来看，广告违法行为的举报居举报类问题首位。下一步，市场监管部门将进一步加强事前、事中、事后监管，严厉打击价格违法、假冒伪劣、侵害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 贾臻 通讯员 李二帅 文/图)