拾年味，传非遗！洛阳市洛龙区2025年春节非遗展演精彩上演

2月1日(大年初四)，洛阳市洛龙区定鼎门遗址博物馆广场热闹非凡，“拾年味传非遗”洛龙区2025年春节非遗展演精彩上演……… 2月1日(大年初四)，洛阳市洛龙区定鼎门遗址博物馆广场热闹非凡，“拾年味传非遗”洛龙区2025年春节非遗展演精彩上演……… 省级非遗曹屯排鼓、舞狮、非遗武术四面八方通背拳、国家级非物质文化遗产抖空竹等节目轮番上演，赢得观众阵阵掌声…… 据悉，为丰富春节期间市民群众文化生活，增添新年新味道、新气象，洛龙区正月初二至初六期间下午两点至三点，在定鼎门城楼前开展为期五天的非遗文化专场展演。 其间，举行舞狮、非遗闫式唢呐、非遗鹰爪翻子拳、非遗海神乐、民俗展演毛驴闹新春、排鼓、龙鼓、非遗抖空竹等精彩节目，为广大游客市民奉上精彩文化大餐。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张俊望 文/图)