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给老人提个醒！赶快转发到“相亲相爱一家人”群吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.04 17:49
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　　第42个“3·15国际消费者权益日”即将到来。4日，洛阳市市场监管局12315指挥中心工作人员走进洛龙区定鼎门办事处修文坊社区，结合日常受理的案例为居民普及消费维权知识。

　　记者选取了几个与老年消费群体有关的内容，快动动手转到“相亲相爱一家人”群里，给家里的老人提个醒吧。

　　方式一：会销模式，听讲座、免费体验、免费体检

　　案例重现：

　　去年10月，家住西工区的张女士家附近新开了一家美容店，商家推出“1元领30个鸡蛋”活动吸引了不少老年人，退休在家的张女士也去了。领完鸡蛋以后，商家邀请老年人免费体验一款按摩仪器，并推荐一款“稀土”养生项链，称其“原材料为稀土永磁之王材料”有治疗高血压、颈椎病等功效，原价好几万，面向到店优质客户仅需6000多元即可购买。在前期体验免费按摩仪器时，张女士等老人已被商家“忽悠”，因此面对“巨额优惠”的养生项链时便掏钱购买，到家后和儿女发生了一场退货与不退货的“拉锯战”。

　　执法人员提醒：

　　这种模式组织和召集老年群体时，往往是在特定时间和特定地点，比如早上或中午，某饭店或某培训教室等。先吸引老年人观看一些“私域健康直播”，打造健康专家、中医传承人等人设，再利用看似专业的特定话术，通过夸大宣传、虚假承诺等方式，向老年人推销理疗按摩仪、磁疗床垫、珠宝手链项链、保健食品等“神药”“神器”等高价商品。当老年人被“忽悠”成功后，往往很容易冲动消费。

　　需要提醒的是，保健食品属于辅助性食品，没有医疗效果，消费者不要为了急于治疗某种疾病而轻信商家宣传，进而大量购买食用。如果确实有需要的话，首先要和家人沟通，还可以咨询营养专家给予专业指导。购买之前要详细查看销售方的主体资质、商品标签标识，核对清楚是食品还是保健食品等，购买后一定索要票据，一旦遇到纠纷可举证维权。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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