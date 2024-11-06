花式宠客 丽景门志愿者变身"NPC"

“洛阳真是一个宠客的城市，志愿者都穿上汉服成了'NPC'。”2月1日下午，在洛阳市老城区丽景门外志愿服务点，一名来自山西晋城的游客参与互动游戏时开心地说。

“洛阳真是一个宠客的城市，志愿者都穿上汉服成了'NPC'。”2月1日下午，在洛阳市老城区丽景门外志愿服务点，一名来自山西晋城的游客参与互动游戏时开心地说。

春节期间，丽景门景区到处都是穿汉服逛古城的“公主们”“王子们”。为做好游客服务、丰富旅游体验，老城区丽景门街道组建“丽景姐姐”“丽景小哥”志愿服务队，大学生志愿者们身着汉服，为游客提供免费茶水、旅游咨询等服务，并组织开展互动答题竞猜、趣味小游戏、投壶赢奖品等特色活动，不断提升志愿服务“温度”，打造最宠游客的景区。

为应对春节期间超大客流，丽景门街道党员干部全员上阵分包街巷点位，并积极动员辖区党员、青年学生组成志愿服务队，在丽景门、十字街、民主街等志愿服务点，为游客营造舒心安全的旅游环境，用实际行动为洛阳文旅增光添彩。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 石智卫 刘之昆文/图)