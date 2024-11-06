事关老人小孩！洛阳警方最新提醒

春节假期，很多市民会带着家人外出游玩，但街面、景区车流、人流剧增，容易发生老人、小孩走失情况。1月29日以来，洛阳警方已协助找回多名走失老人小孩。

春节假期，很多市民会带着家人外出游玩，但街面、景区车流、人流剧增，容易发生老人、小孩走失情况。1月29日以来，洛阳警方已协助找回多名走失老人小孩。

警方提醒：请广大市民在带家人外出游玩时，务必照看好家中老人和小孩，以免与家人走散。

老人景区与家人走散，民警多方寻找助团圆

“警察同志，我们与母亲走散了，她身上没带手机。”1月29日下午，洛阳市公安局学府派出所民警在龙门石窟执勤时，接到一位外地游客求助。

接到求助后，民警通过多方工作，最终找到走散人员，并将其安全送到家人身边。

无独有偶，1月30日下午，一名来自驻马店的老年游客，在龙门石窟游玩时与家人走散，学府派出所民警通过查询联系上其家属，最终将走散老人安全送到家人身边。

民警寻找一小时，找到走失儿童

“警察同志，我孩子找不着了！”1月30日，洛阳市公安局偃师分局翟镇派出所接到群众报警求助。

电话中，报警人称其与自己的两个孩子在二里头夏都遗址博物馆附近走散，寻找无果只好求助民警。

接警后，执勤民警立即赶往现场，确认两个孩子外貌特征后，和孩子家人寻找一个多小时，最终帮助一家人团聚。

“有困难找警察，感谢你们！”离开时，男孩父亲主动要求与民警合影，以表达感激之情。