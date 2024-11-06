洛阳公安：支援基层提升见警率 切实提升群众安全感

1月31日，一名萌娃与家人畅游应天门时，不慎与家人走散。洛阳市公安局支援基层民警接到求助后，暖心帮他找到家人。
1月31日，一名萌娃与家人畅游应天门时，不慎与家人走散。洛阳市公安局支援基层民警接到求助后，暖心帮他找到家人。
1月31日，一名萌娃与家人畅游应天门时，不慎与家人走散。洛阳市公安局支援基层民警接到求助后，暖心帮他找到家人。
当天18时许，洛阳市公安局政治部民警刘晓阳、张玥在应天门巡逻时，接到热心群众的求助，称路边有一名小孩找不到家人了。
两名民警立即到场，看到一名小男孩站在寒风中在瑟瑟发抖地抽泣。
“不要害怕，小朋友，我们帮你找爸爸妈妈。”民警张玥立即开启哄娃模式，尝试询问孩子父母的情况，但孩子无法描述清楚。
见状，民警只好把孩子带到警务室，一边通过景区管理部门广播寻人，一边通过辖区公安机关核实相关警情。
大约三十分钟后，一对夫妇急冲冲跑到警务室找孩子，民警对其身份信息进行核实无误后，将小男孩交还给家人。
据悉，节日期间，洛阳公安通过“支援基层”“警力下沉”等形式，最大限度提升街面、景区等部位的见警率、管事率，保障全市社会治安大局的持续稳定。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 任双波 李祥龙 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605