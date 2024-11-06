昨日，中共洛阳理工学院第三次代表大会举行。

昨日，中共洛阳理工学院第三次代表大会举行。

省教育厅原二级巡视员李培俊，市委副书记、政法委书记张玉杰参加大会并致辞。洛阳理工学院党委书记卢志文代表中共洛阳理工学院第二届委员会向大会作报告，洛阳理工学院校长丁梧秀主持会议。

张玉杰在致辞中向大会胜利召开表示热烈祝贺，向全体代表和广大教职员工致以诚挚问候。他说，洛阳市委坚持以创新引领发展，高度重视、迫切需要更多创新型人才作保障。洛阳将全力支持学校改革发展，积极为学校创造良好环境，提供有力保障。希望洛阳理工学院以此次代表大会为新的起点，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，牢牢扛起为地方经济社会发展提供人才支撑和智力支持的重要使命，在人才培养、科学研究、校政校企合作、科技成果转化等关键领域更好地融入洛阳发展战略，为全省全市发展大局作出新的更大贡献。

李培俊表示，希望洛阳理工学院始终坚持和加强党的全面领导，全面提高办学治校能力和水平；扛稳立德树人根本任务，培养担当民族复兴大任的时代新人；加快建设高质量教育体系，统筹推进育人方式、科研范式、办学模式、治理体系等方面改革；强化安全意识与责任，保持校园安全稳定良好局面；持续强化政治监督、纠治“四风”顽疾、全面加强党的纪律建设、提升监督治理效能，推动全面从严治党不断向纵深推进。

卢志文在报告中指出，学校将锚定建设特色鲜明的高水平应用型大学“一个目标”，明确2026年获批硕士学位授予单位，2030年获批博士学位授予立项建设单位，2035年具备更名大学、获批博士学位授予单位的条件“三个阶段”，持续提升学校办学实力。同时，学校将聚焦省委和洛阳市委部署要求，完善政校企合作机制，加快新型绿色建筑材料研发、装配式建筑绿色智能建造、建材装备低碳设计与智能制造特色等科研进程，努力为地方发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王敏）