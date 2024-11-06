全省唯一！洛阳船舶材料研究所入选第六批国家级产业技术基础公共服务平台

工信部近日发布第六批产业技术基础公共服务平台名单，24日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所)成功入选，系此次全省唯一一家上榜平台。

工信部近日发布第六批产业技术基础公共服务平台名单，24日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所)成功入选，系此次全省唯一一家上榜平台。

产业技术基础公共服务平台是由国家或省级工信部门认定，具备权威性、基础性、公益性和前瞻性的技术基础公共服务平台，分为试验检测类、信息服务类和创新成果产业化类等类别。其使命是为了加快实施创新驱动发展战略，保障产业创新发展和质量品牌提升，完善重点产业技术基础体系，为技术创新和产业发展提供强有力支撑和服务。

本次入选的洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所)属于试验检测类平台。该研究所秉承“科学、权威、公正、高效”的服务理念，建立了“一站式”检测服务平台，致力于为客户提供全面高效的质量解决方案，通过持续提升检测能力，目前在船舶、冶金、电力、海洋工程、石油化工、航空航天、轨道交通等多个行业和领域占据领先地位。该研究所还积极承担了国家先进海工与高技术船舶新材料应用示范平台职责，近年先后在超低温试验技术、高强钢焊接技术方面，依托平台单位优势实现多项关键突破，为国内新材料开发应用提供技术支撑。

加上本次入选，洛阳已有5家国家级产业技术基础公共服务平台，其余4家分别是洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司和洛阳轴承研究所有限公司。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张三保 文/图)