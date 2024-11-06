护航春运 迎雪而战！洛阳汽车站启动恶劣天气应急预案

23日，洛阳迎来2025年首场降雪，给正处于春运期间的道路交通运输行业提出了更高要求。今日，记者从洛阳交运集团获悉，为了确保旅客在降雪天气下出行安全，洛阳汽车站、龙门客运中心及各县区汽车站均已启动应急预案，通过采取一系列措施保障春运工作平稳有序。

23日，洛阳迎来2025年首场降雪，给正处于春运期间的道路交通运输行业提出了更高要求。今日，记者从洛阳交运集团获悉，为了确保旅客在降雪天气下的出行安全，洛阳汽车站、龙门客运中心及各县区汽车站均已启动应急预案，通过采取一系列措施保障春运工作平稳有序。

其中，面对恶劣天气的挑战，洛阳汽车站通过增设服务咨询、优化信息传播、灵活调整运营安排以及加强路况监控等手段，来应对复杂的交通状况。截至当天16时，共接待旅客3000余人，发送148个客运班次。

为了方便旅客购取票，洛阳汽车站开放了所有人工售票窗口，同时17台自助售票机全部启用。同时，在进站口、安检区、检票口等重点区域安排志愿服务人员，为旅客提供帮助和解答疑问。

此外，受雨雪和道路结冰情况影响，当天部分车次出现调整或停运，为了确保旅客能够第一时间了解自己的行程安排并做出合理调整，车站利用广播系统、显示屏等多种渠道及时向旅客发布最新的车辆运行信息。对于因天气原因而滞留的乘客，工作人员也进行了有效的疏导工作，保证每位旅客都能得到妥善安置。

“此次降雪正值春运的关键时期，给交通运输带来了一定的压力和挑战，导致个别车辆出现了晚点或延迟发车的情况，给旅客带来不便，我们对此深表歉意。”洛阳汽车站相关负责人说，接下来，车站将持续密切关注天气变化和道路状况，进一步优化应急响应机制，确保每一项服务措施都落到实处。（洛报融媒 ·洛阳网记者 郭瑛/文）