洛阳春节市场重点食品专项抽检结果出炉

24日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，为切实保障春节期间食品安全，该局针对节日期间消费特点对百姓消费量大的米、面、油、乳制品、酱卤肉制品等重点食品品种进行监督抽检，共计抽检50批次，目前抽检结果已经出炉，经检验结果全部合格。

24日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，为切实保障春节期间食品安全，该局针对节日期间消费特点对百姓消费量大的米、面、油、乳制品、酱卤肉制品等重点食品品种进行监督抽检，共计抽检50批次，目前抽检结果已经出炉，经检验结果全部合格。

与此同时，该局组织各县区开展“你送我检”服务惠民活动，免费为群众快检食品1293批次。下一步，洛阳市市场监管局将持续加强节日期间食品安全监管，及时发现和消除食品安全风险隐患，全力保障人民群众舌尖上的安全。

眼下是各类年货消费的高峰期，该局发布消费提示，请广大消费者要合理选购年货，科学健康饮食。

采购食品要注意。选择到证照齐全的商场、超市和菜市场等经营场所，购买预包装食品时应查看标签标识，不购买“三无”(无厂名、厂址、生产日期或保质期)产品。注意查看生产日期及保质期限，按需购买，购买后尽快食用，避免长时间储存导致食品过期变质。对于需要冷藏或冷冻的食品，应放入冰箱贮存，避免在室温下长时间存放。

外出就餐要注意。留意查看餐饮单位食品安全等级公示牌，优先选择“笑脸(良好)”“平脸(一般)”等级的餐饮单位，注意环境卫生，特别是餐具的消毒情况。鼓励公筷分餐，适量点餐。就餐结束后，要保留好发票或收据等就餐凭证。

网络订餐应注意。选择合规的网络订餐平台，并查看商家的资质信息，如《营业执照》《食品经营许可证》等，以及商家的食品安全档案、用户评价等。优先选择信誉良好、有食安封签的商家。选择近距离的商家订餐，缩短食物运送时间。尽量不要选购生食凉拌菜、动物性水产品等高风险食品。收到外卖送餐后，检查餐食包装和食安封签是否完好、清洁，配送餐食是否与订购餐品一致，查验餐食是否受到污染或出现变质，一旦发现餐食变质或受到污染应当拒收，收到食品后尽快食用。

春节期间，如果您遇到食品安全问题，请保留好相关凭证，并拨打12315进行投诉或举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 邱旭 文/图)