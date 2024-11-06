储备融雪剂2000余吨！洛阳市政集团全力保障城市道路畅通

24日，洛报融媒记者从洛阳市政集团获悉，该集团组织除冰雪人员200余人、预置20台除雪车以及18台小型扫雪机，并储备2000余吨融雪剂，积极应对本轮降雪天气，全力保障城市道路畅通。

24日，洛报融媒记者从洛阳市政集团获悉，该集团组织除冰雪人员200余人、预置20台除雪车以及18台小型扫雪机，并储备2000余吨融雪剂，积极应对本轮降雪天气，全力保障城市道路畅通。

针对立交桥及隧道出入口可能积雪结冰情况，作业人员将采取融雪和推雪相结合的方式，保证除雪车、推雪铲和雪滚可覆盖的范围内无积雪，并实时观察桥面状况，撒布融雪剂，使桥面结冰、积雪达到疏松或消融状态。

“按照洛阳市城管局和洛阳市政设施事务中心要求，我们还将重点加强夜间降雪处置力度，加大桥面结冰巡查和撒布融雪剂频次，保证在次日清晨交通早高峰前完成作业，确保市民出行安全。”洛阳市政集团相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 侯晓丰）