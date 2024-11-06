洛阳全域干线公路和农村公路畅通

连日来，洛阳迎来大范围降雪，局部地区出现中到大雪。全市各级公路部门以机械作业为主、人工作业为辅，重点对急弯陡坡、长大下坡、临水临崖、隧道进出口、桥面等易结冰路段撒布融雪剂、防滑料，力争最快速度除雪除冰，全力保障道路畅通。

连日来，洛阳迎来大范围降雪，局部地区出现中到大雪。全市各级公路部门以机械作业为主、人工作业为辅，重点对急弯陡坡、长大下坡、临水临崖、隧道进出口、桥面等易结冰路段撒布融雪剂、防滑料，力争最快速度除雪除冰，全力保障道路畅通。 连日来，洛阳迎来大范围降雪，局部地区出现中到大雪。全市各级公路部门以机械作业为主、人工作业为辅，重点对急弯陡坡、长大下坡、临水临崖、隧道进出口、桥面等易结冰路段撒布融雪剂、防滑料，力争最快速度除雪除冰，全力保障道路畅通。 截至24日15时，全市干线公路除嵩县、栾川县、洛宁县部分国道的背阴、桥梁路段有少量积雪、薄冰外，其他地区道路均通行正常，无交通管制路段。此外，全市农村公路均保持畅通。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏 文/图）