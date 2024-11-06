洛阳交警全员上岗迎战冰雪天气

连日来，洛阳迎来降雪天气。目前正值春运返乡高峰，洛阳市公安局交警支队全员上岗，对全市高速公路、高架快速路、主要国省道的桥梁、隧道、长坡等隐患点段进行全面排查，实施“一点一策”，完善预案和车辆、物资储备，做好降雪天气带来的风险防范处置工作。

连日来，洛阳迎来降雪天气。目前正值春运返乡高峰，洛阳市公安局交警支队全员上岗，对全市高速公路、高架快速路、主要国省道的桥梁、隧道、长坡等隐患点段进行全面排查，实施“一点一策”，完善预案和车辆、物资储备，做好降雪天气带来的风险防范处置工作。 连日来，洛阳迎来降雪天气。目前正值春运返乡高峰，洛阳市公安局交警支队全员上岗，对全市高速公路、高架快速路、主要国省道的桥梁、隧道、长坡等隐患点段进行全面排查，实施“一点一策”，完善预案和车辆、物资储备，做好降雪天气带来的风险防范处置工作。 同时，各县区交警大队积极与高速公路、交通运输、城管等部门合作，共同做好冰雪天气道路管控、除雪融冰工作，保障群众平安出行。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图）