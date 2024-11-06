洛阳今年将推动150个乡里中心实现提质升级

洛报融媒记者24日从洛阳市委社会工作部获悉，按照2025年洛阳市“转作风、大攻坚、建新功”行动要求，洛阳将有计划、分步骤推动乡里中心建设完善拓展、提质增效、持续发展，今年12月底前推动150个乡里中心实现提质升级。

洛报融媒记者24日从洛阳市委社会工作部获悉，按照2025年洛阳市“转作风、大攻坚、建新功”行动要求，洛阳将有计划、分步骤推动乡里中心建设完善拓展、提质增效、持续发展，今年12月底前推动150个乡里中心实现提质升级。

就如何实现乡里中心提质升级，市委社会工作部相关负责人介绍，将从以下五个方面开展工作。

优化拓展布局。坚持“办公最小化、服务最大化、功能融合化”理念，根据群众需要动态调整各类公共服务空间，把政务服务、日间照料、托幼、卫生保健等使用频次高、服务老人孩子等特殊人群的功能尽可能安排在一楼。同时，所有功能按照便捷易用、功能分区、错时使用的原则合理布局，做到场所使用经常化、空间利用最大化、作用发挥高效化。

动态调整功能。把解决群众最现实最迫切的需求放在首位，通过多种形式，定期广泛征求乡里中心服务功能调整意见，原则上每半年征集动态调整一次，并依托现有功能开展丰富多样的服务和项目。

探索长效运营。健全政府主导、多元参与、市场运作的常态长效运营模式，重点围绕“一老一小”群体，广泛推广“大食堂+助老小灶”“乡贤捐助+集体补贴+群众付费”“集中互助”等养老模式，积极探索“场所换服务”“公建民营”“村集体+志愿者”等形式开办儿童“四点半”课堂和节假日看护，实现服务功能常态长效运营。