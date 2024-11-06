因降雪，洛阳这些景区紧急闭园

今日，洛阳多家景区官微发布闭园公告。

今日，洛阳多家景区官微发布闭园公告，内容如下：

老君山闭园公告

尊敬的游客朋友：

根据气象部门预报，老君山将迎来大到暴雪天气，为确保游客的游览安全，老君山景区1月24日、25日紧急闭园。开园时间将在景区安全检查完毕后另行通知。已成功预约购票的游客请原渠道申请退票；未成功预约购票的游客请合理安排其他行程，给您造成不便，深表歉意！

雪后的老君山才是颜值巅峰，诚邀您雪后来访，一同邂逅这纯净的冬日盛景！

老君山文旅集团

二〇二五年一月二十四日

龙潭大峡谷景区临时闭园通知

尊敬的游客朋友：

天气骤变，受降雪天气影响，为确保游客游玩安全，龙潭大峡谷景区于2025年1月24日起闭园，开园时间另行通知！如您已经购票，可在原购票平台申请退票，由此给您带来的不便，深表歉意。待本次降雪结束，龙潭大峡谷景区期待与您的相遇。

龙潭大峡谷景区

2025年1月24日

荆紫仙山景区临时闭园通知

尊敬的游客朋友：

天气骤变，受降雪天气影响，为确保游客游玩安全，荆紫仙山景区于2025年1月24日起闭园，开园时间另行通知！如您已经购票，可在原购票平台申请退票，由此给您带来的不便，深表歉意。待本次降雪结束，荆紫仙山景区期待与您的相遇。

荆紫仙山景区

2025年1月24日

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