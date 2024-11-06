曝光！洛阳这两家单位存在消防安全隐患

近日，洛阳市消防救援支队聚焦商(市)场、电影院、校外培训机构、文物古建筑、宾馆饭店和居民小区等重点场所，开展安全隐患排查，发现两家单位存在消防安全隐患，予以曝光，督促尽快整改。

近日，洛阳市消防救援支队聚焦商(市)场、电影院、校外培训机构、文物古建筑、宾馆饭店和居民小区等重点场所，开展安全隐患排查，发现两家单位存在消防安全隐患，予以曝光，督促尽快整改。 近日，洛阳市消防救援支队聚焦商(市)场、电影院、校外培训机构、文物古建筑、宾馆饭店和居民小区等重点场所，开展安全隐患排查，发现两家单位存在消防安全隐患，予以曝光，督促尽快整改。 涧西区洛阳邻里温泉酒店管理有限公司 隐患：场所女浴室通往安全出口的通道疏散标识损坏；休息厅通道的疏散标识未固定；厨房配电柜下堆放杂物；厨房部分电器线路裸露，未穿管保护。 洛龙区洛阳聚端商贸有限公司 隐患：市场东南侧安全出口被杂物堵塞；西侧安全出口被杂物堵塞；一室内消火栓水带栓口缺失。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩）