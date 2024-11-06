洛阳境内高速禁止这些车辆上站

24日上午，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，目前洛阳境内不同高速站口禁止不同车辆上站。 24日上午，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，目前洛阳境内不同高速站口禁止不同车辆上站。 1.连霍高速新安站、新安西站，二广高速全线，宁洛高速全线，济洛高速全线，禁止七座(含七座)以上车辆、危险品运输车辆上站。 2.洛栾高速全线，洛卢高速全线，盐洛高速吕店站，渑淅高速洛宁北站、洛宁东站，新伊高速全线，连霍高速洛阳站—偃师东站，郑栾高速龙峪湾站、白云山站、木扎岭站，栾卢高速鸡冠洞站、伊河源站、天河大峡谷站，禁止所有车辆上站。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高鲲鹏 文/图）