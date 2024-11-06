24日、25日 ，老君山景区限流！

24日，老君山文旅集团发布景区限流公告。
24日，老君山文旅集团发布景区限流公告。
24日，老君山文旅集团发布景区限流公告，详情如下：
老君山景区限流公告
尊敬的游客朋友：受大雪天气影响，老君山景区1月24日、25日预约售票数量已达冬日接待最大上限，为确保每一位游客的游览安全与体验，根据“限量、预约、错峰”的游览要求，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园(雪天路滑，建议佩戴防滑冰爪)；未成功预约购票的游客请合理安排其他行程，给您造成不便敬请谅解！
雪后的老君山才是颜值巅峰，诚邀您雪后来访，一同邂逅这纯净的冬日盛景！
老君山文旅集团
2025年1月24日
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