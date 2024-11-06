春节期间 洛阳全民健身中心各场馆免费对外开放

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：春节期间，洛阳市全民健身场馆是否免费开放吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：春节期间，洛阳市全民健身场馆是否免费开放吗？

市体育局回复：2025年“春节”市全民健身中心各场馆继续免费对外开放。开放时间：1月28日(除夕)、1月29日(初一)、1月30日(初二)、1月31日(初三)，共4天。进入场馆(地)健身爱好者需遵守各场馆(地)相关管理规定，所有运动项目器材自备。

一、新区网球馆(包括室外网球场地)、新区游泳馆均需提前1天电话预约。预约时间:1月27日(甘八)、1月28日(除夕)、1月29日(初一)、1月30日(初二)，上午8:30-11:00下午15:00-17:00，不接受现场预约。

1.新区网球馆(包括室外场地)

开放时间：9:00至18:00 预约电话：60667768

2.新区游泳馆

开放时间：9:00至16:00 预约电话：65920028

注：预约成功后请于次日到市全民健身中心(射击馆东门)二楼文印室领取门票后凭票进场。领票时间:上午9:00-11:30，下午14:30-15:30限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。

二、新区室外篮球场、新区室外门球场、新区体育馆、新区体育场(比赛)场地、新区多功能运动场按照正常开放公告规定进行。国家法定节假日8:30-18:00免费对外开放。

欢迎广大市民在对外开放时间入内运动，祝大家春节愉快，身体健康，阖家幸福，万事如意！

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