清风润河洛 古都正气盈——写在十二届市纪委五次全会召开之际

2024年是新中国成立75周年，也是实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，更是巩固和增强经济回升向好态势、着力推动高质量发展的攻坚之年。

2024年是新中国成立75周年，也是实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，更是巩固和增强经济回升向好态势、着力推动高质量发展的攻坚之年。

这一年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市纪检监察机关始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻全面从严治党战略方针，坚定扛牢职责使命，一以贯之落实市委“三个统一”要求，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，贯通推进正风肃纪反腐，以纪检监察工作高质量为现代化洛阳建设提供坚强纪法保障。

强化政治监督 坚决做到“两个维护”

强化政治监督，是纪检监察机关肩负的重大政治责任，是纪检监察工作高质量发展的时代命题。市纪委监委机关把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为首要政治任务，推进政治监督具体化、精准化、常态化，确保政治方向不偏、工作重心不散。

深学细悟党的创新理论。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，聚焦习近平总书记关于党的自我革命的重要思想、党的二十届三中全会精神深入学习研讨，市纪委常委会带头落实“第一议题”、中心组集体学习等制度，完善政治教育、党性教育常态化机制，示范带动全市纪检监察干部读原著、学原文、悟原理，自觉运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

不折不扣落实重大决策部署。围绕贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、党中央重大战略部署和党的二十届三中全会重大改革落实情况，建立政治监督台账，细化完善重点监督事项清单，主动靠前监督、跟进监督，督促整改问题2600余个。深入开展违法违规占用耕地、粮食购销、教育、医疗、金融、工程项目招投标等领域专项治理，常态化推进涉黑涉恶惩腐打伞，确保党中央、省委决策部署在洛阳不折不扣落实。

精准高效开展政治巡察。高标准配合做好省委巡视组对市委及14个县区党委的常规巡视，细化制定具体整改措施，精准分类快速处置问题线索，对35家单位党组织开展3轮常规巡察，对高标准农田建设资金等5个领域开展专项巡察，对国企巡察整改情况进行巡察“回头看”，对信访矛盾较多、“三清两建”薄弱的重点村开展专项巡察，推动巡视巡察向深拓展、向专发力、向下延伸，把巡视利剑磨得更光更亮。

服务中心大局 为高质量发展清障护航

“项目建设是否顺利，还有哪些需要解决的问题？”近日，涧西区周山路街道纪工委工作人员到辖区中航光电高端互连科技产业社区项目建设现场，了解企业生产经营情况及存在的困难问题。

一年来，市纪委监委聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅文创等重点工作，主动监督、跟进监督、靠前监督，加强对重大工程、重要项目、重点任务的全流程服务保障，推动市委部署要求落地见效。

良好的政治生态是经济社会高质量发展的保障。全市纪检监察机关坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相结合，建立节前提醒教育、节中监督检查、节后督促整改工作机制，发送廉政提醒短信76万余条，通报典型案例1037人；严查享乐奢靡歪风，坚定不移整治形式主义、官僚主义问题，深化风腐同查同治，让中央八项规定精神化风成俗。

营商环境好不好，企业感受最直接。市纪委监委健全完善常态化联系服务企业“五员”工作机制，走访企业3700余家，推动解决问题1900余个。紧盯重大项目建设、涉企行政执法等开展专项监督，监督推进“一窗办理”“一网通办”改革，规范提升“办不成事”监督窗口工作质效，深入整治任性决策、躺平甩锅、敷衍塞责等破坏营商环境典型问题，助推宁德时代洛阳基地、百万吨乙烯等一大批标志性项目顺利推进。

一以贯之激励担当作为，市纪委监委深入推动市委激发“四敢”意见和“转作风、大攻坚、建新功”行动落实落细，具体化落实“三个区分开来”，持续开展不担当不作为专项整治、惩治诬告陷害行为专项行动，用好容错免责、澄清保护和暖心回访机制，从轻减轻或免于处分493人，主动为504名党员干部澄清正名，旗帜鲜明为干事创业者撑腰鼓劲。