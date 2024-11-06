免费！洛阳从政坊游园“童梦狂欢年”即将开启

春节放假，去哪儿遛娃？23日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，1月29日至2月4日，从政坊游园将举办“童梦狂欢年”活动，为亲子家庭打造专属儿童游乐空间，推出新春送福、潮童闹春、萌宠出逃等系列活动，市民游客可免费入园。

春节放假，去哪儿遛娃？23日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，1月29日至2月4日，从政坊游园将举办“童梦狂欢年”活动，为亲子家庭打造专属儿童游乐空间，推出新春送福、潮童闹春、萌宠出逃等系列活动，市民游客可免费入园。

●新春送福

时间：1月29日，10:00至10:30

地点：园区北门

园区工作人员装扮成玩偶，向小朋友们赠送限量新春礼物。

●小天鹅见面会

时间：1月29日，10:30至11:00

地点：园区北门

工作人员将带着新生黑天鹅宝宝与游客朋友们正式见面，游客将有机会与小天鹅合影留念。

●潮童闹春迎宾舞

时间：1月30日至2月4日，10:00

地点：园区北门

装扮时髦的潮童们为游客带来武术、歌舞等精彩表演。

●萌宠出逃计划

时间：1月30日至2月4日，10:10至10:40

地点：园区北门至萌宠互动区

造型可爱的玩偶、小丑与从政坊游园的柯尔鸭、羊驼等萌宠们组成花车巡游队伍，与小朋友们热情互动、拍照打卡。