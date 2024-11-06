上阳宫举办“洛邑生辉 国乐飞扬”国风音乐会

22日晚，“穿越盛唐洛阳年”系列活动之一——“洛邑生辉 国乐飞扬”2025年小年国风音乐会在上阳宫精彩上演。

22日晚，“穿越盛唐洛阳年”系列活动之一——“洛邑生辉 国乐飞扬”2025年小年国风音乐会在上阳宫精彩上演。

本次国风音乐会将传统乐器与现代音乐相结合，为观众带来独特的听觉体验。演出中，二胡、琵琶、古琴等传统乐器与电吉他等现代乐器相得益彰，既展现了民乐的优美旋律，又融入了现代音乐的强烈节奏，呈现出历史与新潮文化的完美碰撞与融合。

开场音乐《春节序曲》将气氛点燃，浓厚的年味拉开活动序幕；“数着一圈圈年轮，我认真……”辞旧迎新的时刻，在《年轮》的旋律中，感受时间的增长变化；今年的雪迟迟不落，但可以在音乐中，听《雪落下的声音》；当细腻温婉、如诗如画的《青花瓷》，遇上热情奔放、节奏感十足的放克风格，别有一番风味；《春江花月夜》、《沧海一声笑》经典国风传唱曲目奏响，每个音符都承载着故事，每一句旋律都诉说着洛阳古城人文情怀。