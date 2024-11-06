2025年，洛阳市计划实现公积金年归集过百亿元

2024年，洛阳市住房公积金新增缴存单位1203家，新增缴存职工4.43万人，2025年计划归集超百亿元。这是洛报融媒记者从20日举行的2025年洛阳市住房公积金工作暨党风廉政建设会议上获取的消息。

2024年，洛阳市住房公积金新增缴存单位1203家，新增缴存职工4.43万人，2025年计划归集超百亿元。这是洛报融媒记者从20日举行的2025年洛阳市住房公积金工作暨党风廉政建设会议上获取的消息。

会议透漏，2024年，洛阳市归集住房公积金99.33亿元，同比增长6.90%；全市新增缴存单位1203家、缴存职工4.43万人，其中，新增灵活就业缴存人员1783人；全年为68.53万名缴存职工结息4.46亿元，为140万人次提取公积金70.19亿元，为13810户职工发放个贷59.89亿元。全年实现增值收益4.44亿元，同比增长17.25%。

综合来看，洛阳市住房公积金管理工作始终坚持围绕市委中心大局，以“小切口”服务“副中心”建设。去年以来，全市进一步扩大公积金提取范围，出台支持提取公积金支付购房首付款、简化加装电梯提取手续、实施旧房改造与代际互助提取、支持组合贷商贷部分提取、提高租房提取额度、持续优化线上服务等政策，使公积金制度更加便民利民惠民。其中，全市降低公积金贷款首付比例，两次提升公积金最高贷款额度，在全省率先实现贷款数据接入中国人民银行征信数据库，并进行动态更新，实现“公积金业务办理+征信信息查询+征信数据报送”一站式服务。此外，洛阳市积极维护缴存人切身利益，全年共办结41起职工维权投诉，为1413名投诉职工追缴公积金1681万元，清理长期封存户12286户，协助职工提取公积金0.78亿元。

会议对本年度目标任务、工作要点进行部署安排。2025年，洛阳市计划新开户单位不少于1200家，新开户职工不少于4万人，年度缴存额105.5亿元，实现年归集超百亿元目标。在支持住房消费方面，全市计划发放住房贷款45.32亿元，首套个人住房贷款发放笔数占比超85%。在提升管理服务方面，全市住房公积金服务事项网上办理率达85%，诉求事项办结率达100%。

此外，洛阳市将重点推进民营企业建制缴存，结合民营经济新业态、就业方式和缴存意愿特点，不断丰富缴存方式；鼓励灵活就业新市民自愿建立公积金制度，持续扩大缴存覆盖面。加大提取住房公积金租房安居支持力度，做好新市民、青年、多子女家庭住房公积金支持政策保障；持续开展老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯和室内供热、供气改造等自主住房改造。同时，以个人预期治理为重点，切实增强住房公积金资金、数据和系统安全。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 陈涛)