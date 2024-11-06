以数赋能！洛阳两家企业入选国家级“数字三品”应用场景典型案例

近日，工信部发布2024年“数字三品”应用场景典型案例名单，洛阳市企业洛阳科飞亚家具有限公司、河南万省生物工程科技有限公司榜上有名。

近日，工信部发布2024年“数字三品”应用场景典型案例名单，洛阳市企业洛阳科飞亚家具有限公司、河南万省生物工程科技有限公司榜上有名。

此次国家“数字三品”应用场景典型案例遴选面向智能家居、纺织服装、特色食品、智慧医药等重点行业，共分为数字增品种、数字提品质、数字创品牌3个大类，包括消费数据驱动产品设计创新等10个方向，通过遴选一批创新性强、推广价值高、示范效应明显的典型案例，提升消费品企业品种引领力、品质竞争力和品牌影响力。全国共计213个案例入选。

其中，科飞亚“科飞亚家居智能产线”属于“面向柔性化需求的智能产线”方向。该企业积极推进以自动化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械，大量应用工业机器人、智能化数控机床，让数字技术、网络技术和智能技术融入产品研发、设计、制造全过程，实现用工成本减少25%，生产运营成本和单位产品平均成本分别降低10%，进一步提升了企业自主创新能力，市场占有率逐步提升。

万省生物“历史文化融入中式糕点提升品牌价值”属于“国潮新品助力品牌价值提升”方向。该企业通过深度挖掘文化内涵，创新设计手法，结合传统文化元素与现代设计理念，打造了万洛牡丹酥、万洛牡丹鲜花饼、考古盲盒蛋糕等文创产品，并通过拓展个性化与定制化服务，形成新的经济增长点。

后续洛阳将继续强化消费品工业企业培育力度，加强政策引导，以“数字三品”行动为抓手，聚焦产业链供应链关键环节，加速推动数字经济与消费品工业融合发展，加快行业数字化转型步伐，为全市经济发展注入强大动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治 文/图）