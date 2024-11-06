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事关燃气安全！洛阳发布重要提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.20 16:51
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　　新春佳节将至，您打算外出远行，还是居家团聚？无论哪种过年方式，用气安全不容忽视。20日，洛阳市城市管理局发布相关提醒，呼吁广大市民务必注意燃气安全，确保平安过节。

　　出游前，注意关闭燃气阀门

　　如果近期您打算出门远行，请务必关闭家中燃气总阀门、灶前阀门以及灶具阀门，防止燃气意外泄漏。在关闭燃气阀门的同时，可同时切断厨房电器设备的电源，以防电器故障发生火灾，引发其他危险。

　　外出游玩时，注意远离燃气设备。尤其需要注意的是，燃放烟花爆竹需根据有关规定进行，特别注意远离燃气设施。在公共场所如有燃气管道、燃气井等，需看管好孩童，以免触碰燃气设施。

　　居家用气，注意“用气不离人”

　　春节假日团聚，烹饪美食是必不可少的环节，用气时段注意“用气不离人”，以免发生意外。

　　●使用前检查：使用燃气前，检查燃气设备是否完好，包括燃气管道、阀门、连接软管等。可使用洗洁精泡沫检查燃气设备连接处是否漏气，严禁用明火测试是否存在漏气情况。

　　●保持通风：使用燃气时，保持厨房通风，确保空气流通。

　　●用气不离人：使用燃气时，请勿离开灶具，烹饪过程中注意看火，避免汤汁溢出造成安全隐患。

　　●使用后检查：使用完燃气后，及时关闭燃气阀门。睡前或长时间离家时，确保关闭燃气总阀门。

　　发生燃气泄漏，如何应急处理？

　　如何判断是否发生燃气泄漏？如何应急处理？洛阳市城市管理局燃气办工作人员提醒，一旦发生燃气泄漏，务必第一时间关闭阀门并开窗通风，并到安全区域通过电话求助。

　　●关闭阀门：如闻到燃气泄漏的气味(类似臭鸡蛋味)，迅速关闭燃气阀门，切断燃气来源。

　　●开窗通风：打开门窗，保持室内空气流通，降低燃气浓度。

　　●杜绝明火：切勿触动电器开关或使用明火，以免产生电火花引发火灾。

　　●电话报警：到室外安全地带拨打燃气公司电话95158或报警电话求助。

　　同时，城管部门建议您定期检查家中燃气设施，如有需要请及时更换燃气软管、在家中安装燃气报警器等，以便在燃气泄漏时及时发出警报。

　　燃气安全事关千家万户。春节期间，洛阳新奥燃气有限公司服务“不打烊”，如您长期不在家，归家后使用燃气设施前可拨打95158预约上门安检。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 汤威 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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