玩手游打卡盛唐洛阳年

近日，著名手游《合金弹头：觉醒》迎来特别版本——“‘异想东方，不夜洛阳’蛇年新春×穿越盛唐洛阳年版本”，其中增加了大量洛阳城市场景和地标建筑，带领玩家沉浸式体验洛阳的非遗文化和国风气质。
近日，著名手游《合金弹头：觉醒》迎来特别版本——“‘异想东方，不夜洛阳’蛇年新春×穿越盛唐洛阳年版本”，其中增加了大量洛阳城市场景和地标建筑，带领玩家沉浸式体验洛阳的非遗文化和国风气质。
近日，著名手游《合金弹头：觉醒》迎来特别版本——“‘异想东方，不夜洛阳’蛇年新春×穿越盛唐洛阳年版本”，其中增加了大量洛阳城市场景和地标建筑，带领玩家沉浸式体验洛阳的非遗文化和国风气质。
此次联动，游戏内深度还原隋唐洛阳城场景风貌。玩家们在玩法关卡里能打卡各知名场景，如天堂、应天门、九洲池，在作战闯关冒险时，也可感受千年古都的深厚底蕴，体验大唐洛阳神都风采。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵奕鼎）
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