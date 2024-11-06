玩手游打卡盛唐洛阳年

近日，著名手游《合金弹头：觉醒》迎来特别版本——“‘异想东方，不夜洛阳’蛇年新春×穿越盛唐洛阳年版本”，其中增加了大量洛阳城市场景和地标建筑，带领玩家沉浸式体验洛阳的非遗文化和国风气质。

以应天门为背景的游戏界面(资料图片)

近日，著名手游《合金弹头：觉醒》迎来特别版本——“‘异想东方，不夜洛阳’蛇年新春×穿越盛唐洛阳年版本”，其中增加了大量洛阳城市场景和地标建筑，带领玩家沉浸式体验洛阳的非遗文化和国风气质。

此次联动，游戏内深度还原隋唐洛阳城场景风貌。玩家们在玩法关卡里能打卡各知名场景，如天堂、应天门、九洲池，在作战闯关冒险时，也可感受千年古都的深厚底蕴，体验大唐洛阳神都风采。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵奕鼎）