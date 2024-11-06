洛阳市市场监管局：搭平台解难题 助推医药产业高质量发展

“感谢市场监管部门的牵线搭桥，让更多人了解洛阳本土企业生产的特色药品。”近日，我市一家药品生产企业负责人告诉记者。

“感谢市场监管部门的牵线搭桥，让更多人了解洛阳本土企业生产的特色药品。”近日，我市一家药品生产企业负责人告诉记者。

当日，市市场监管局举行全市零售连锁药店和药品生产企业对接会，来自全市36家零售连锁药店和3家本土药品生产企业的负责人参加。活动现场，3家生产企业各自介绍了基本情况，尤其是“拳头”产品的特色、产销情况等。

生物医药行业正迎来前所未有的发展机遇。河洛地区中医药资源丰富，洛阳的地势、气候和土壤极其适合多种中药材生长。近年，我市以政策支撑助力中医药强市建设，产业发展氛围浓厚，目前全市中药材种植面积达105.6万亩，省级中药材规范化种苗繁育和示范基地有24个。由于本地企业大多仍处于发展阶段，仍需持续提升品牌知名度。为此，市市场监管局开展了此次对接活动，旨在推动连锁药店与药品生产企业加强交流，依托各方的优势和资源，推动供需双方精准对接。

市市场监管局相关负责人表示，下一步，该局将以“万人助万企”活动为依托，继续深入了解药品生产企业、连锁药店的实际需求，通过搭平台、解难题，全心全意为企业做好服务，营造良好营商环境，全力助推洛阳医药产业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 赵利波 孙瑾靖）