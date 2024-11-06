预防在先发现在早处置在小 坚决守住森林防火安全底线

18日，副市长李刚以“四不两直”方式深入洛龙区和嵩县，调研督导森林防火工作。

18日，副市长李刚以“四不两直”方式深入洛龙区和嵩县，调研督导森林防火工作。

在洛龙区龙门风景区，李刚察看森林防火监控预警系统，检查森林火险橙色预警响应措施落实情况，叮嘱景区坚持把预防放在首位，发挥好监控预警系统“前哨”作用，加强游客安全检查和宣传引导，全力守护生态资源安全。在国有嵩县陶村林场，李刚先后到森林防火物资储备库、监测预警指挥中心、进山检查站，现场察看物资储备、值班备勤、火源管理等情况，指出要打好人防、物防、技防组合拳，严控火源进山，加强监测预警，科学靠前布防森林消防力量，坚决防范遏制森林火灾事故发生。

李刚在调研中强调，入冬以来，全市有效降水大幅减少，加之春节来临，人员活动频繁，森林防火形势复杂严峻，森林火险等级升至橙色预警响应。要突出预防在先，严格管控野外火源，严厉打击野外违规用火，加强防火宣传教育，确保火种不上山、火源不入林。要强化发现在早，综合运用多种监测手段，提早发现火情，及时作出响应。要做到处置在小，提前做好应急准备，发生火情快速反应、果断决策，科学高效安全组织扑救，全力保障人民群众生命财产安全。要强化责任落实和督导问责，切实把防火责任落实到基层末梢，着力补齐防灭火力量装备和基础设施短板，全面提升森林防灭火能力，确保守牢底线、不出问题。 （洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞）