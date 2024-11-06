坚决克服侥幸心理麻痹思想 全面筑牢岁末年初安全防线

18日，市委常委、常务副市长潘开名到新安县调研社会稳定和安全生产工作。

18日，市委常委、常务副市长潘开名到新安县调研社会稳定和安全生产工作。 18日，市委常委、常务副市长潘开名到新安县调研社会稳定和安全生产工作。 磁涧派出所是市级“枫桥式公安派出所”。潘开名走进派出所综合指挥室、警务宣传中心，了解辖区治安警情、警力配置及春节值班备勤等情况，强调要充分发挥基层网格员作用，全面梳理收集各类苗头隐患，着力防范化解各类社会矛盾，力争做到发现在早、处置在小，有效促进社会和谐稳定。在新安县职业教育中心，潘开名详细了解校园安全、学生心理健康等情况，强调要强化校园安全管理，抓实抓细各项安全防范措施，用心用情呵护学生心理健康，全力打造平安和谐校园。 岁末年初是安全生产事故易发期、高发期。在义煤集团新安县云顶煤业、万基金属钠有限公司，潘开名询问企业风险隐患排查整治等工作部署情况，叮嘱企业要时刻把安全生产放在第一位，强化红线意识、风险意识，始终保持高度警觉，坚决克服侥幸心理和麻痹思想，筑牢岁末年初安全防线。 调研期间，潘开名主持召开座谈会，听取新安县社会稳定和安全生产工作情况汇报。他强调，要进一步提高政治站位，准确把握岁末年初社会稳定和安全生产工作面临的严峻复杂形势，深入排查工贸企业、森林防火、道路交通、烟花爆竹、人员密集场所等领域安全隐患，全力抓好农民工工资支付、社会治安管控、物资保障、信访稳定等工作，把防风险、保安全、护稳定各项工作做扎实、做细致、做到位，确保人民群众度过一个平安祥和的春节。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）