洛阳市公开招募消费维权体察员

记者近日从市消费者权益保护中心获悉，该中心面向全市公开招募消费维权体察员，进一步提升消费者权益保护工作的社会参与度，共同维护消费者的合法权益。

记者近日从市消费者权益保护中心获悉，该中心面向全市公开招募消费维权体察员，进一步提升消费者权益保护工作的社会参与度，共同维护消费者的合法权益。

消费维权体察员的职责包括：积极参与消费维权活动，对商品和服务进行社会监督，对损害消费者合法权益的行为进行监督、举报；加强与消费者权益保护组织的沟通联系，提出工作意见和建议，协助开展消费维权知识宣传；根据工作安排，收集或整理相关消费维权信息和资料，及时向消费者权益保护组织反馈；参与消费教育、消费体验、调查评议、消费争议调解及其他社会监督工作。

报名截止时间为2月20日。消费维权体察员聘期为两年。有意者可登录市消保中心微信公众号下载申请表。如您需要了解具体情况，可拨打0379-63196313咨询。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 程海帆)