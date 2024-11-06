提振“抢”的精神——全力以赴夺取经济“开门红”之二

时间不等人，机遇不等人，发展不等人。项目一期有序提升产能；项目二期规划建设的电芯厂房、模组厂房等已初具规模；项目三期、四期场地平整工作快速推进，当下350余台挖掘机、渣土车24小时昼夜施工……抢效益、抢工期、抢进度，宁德时代洛阳基地生产与建设齐头并进，建设画面一天一个样，成为一座城市与时间赛跑的生动写照。

时间不等人，机遇不等人，发展不等人。

项目一期有序提升产能；项目二期规划建设的电芯厂房、模组厂房等已初具规模；项目三期、四期场地平整工作快速推进，当下350余台挖掘机、渣土车24小时昼夜施工……抢效益、抢工期、抢进度，宁德时代洛阳基地生产与建设齐头并进，建设画面一天一个样，成为一座城市与时间赛跑的生动写照。

有人说，抓建设、谋发展，考验的是利用时间的智慧和本领。在我们对时间命题的作答中，往往折射出“只争朝夕、不负韶华”的时间观、“埋头苦干、奋勇争先”的奋进观。立足推动一季度经济“开门红”，近日召开的市委常委会(扩大)会议，明确指出要切实增强做好一季度经济工作的责任感和紧迫感。日前，我市又召开“开门红、促消费、大招商、兜底线”工作推进会，提出全力跑出拼经济“加速度”，实现一季度发展“开门红”，是责任所系、发展所需、民生所盼。一场场会议、一次次部署，体现的正是对时间的珍视，提振的正是“抢”的精神。

在发展的语境里，“抢”是一种闯劲、一种冲劲，是与别人比拼，也是跟自己较劲。今年是“十四五”规划的收官之年，是推动经济持续回升向好的关键一年。特殊年份，夺取经济“开门红”，提振“抢”的精神，应该抢什么？

首要任务是抢抓政策机遇。增发超长期特别国债，加力扩围实施“两新”政策，增加地方政府债务限额置换存量隐性债务……今年国家将加强超常规逆周期调节，在有效落实存量政策的同时，加力推出增量政策，这对我们扩大投资、提振消费、化解债务都是重大利好。最近，财政部透露2025年的2万亿元置换债券已启动相关发行工作，商务部等部门明确了今年家电以旧换新补贴品类和标准，提出自1月20日起全国实施买手机等数码产品有补贴。新年伊始，各种政策利好扑面而来，变政策红利为发展实效，我们必须积极沟通对接，最大限度争取，努力把机遇抢到手。

当务之急是抢滩消费旺季。中央经济工作会议部署了九项重点任务，第一项即点题扩内需、促消费。消费热，则经济活。春节前后是消费旺季，是旅游消费黄金“窗口期”，机不可失。前不久，省政府办印发推动2025年第一季度经济“开门红”28条政策措施，其中提出将发放2亿元新春消费券，落实手机等3类数码产品购新补贴政策。我市以“穿越盛唐洛阳年”为主题，打造独具神都特色的“宫里过大年”“坊里过大年”“天街过大年”三大场景，将开展一系列主题活动。得天时，尽地利，唤人和。引文旅“留量”、拓消费“增量”，需要我们抢抓时机，大干一场。

“一万年太久，只争朝夕。”把握政策取向，讲求时机力度，争取政策、提振消费、项目建设等各项工作能早则早，抓紧抓实，保证足够力度，我们定能“抢”出经济“开门红”！（洛平）