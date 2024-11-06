油锅起火用水浇灭？小心火势不减反增

过年，煎炒烹炸、焖熘熬炖自然是少不了的。在厨房烹饪美食时，一定要注意防范火灾。如果油锅不慎起火，应如何科学处置？19日，记者邀请了洛阳市宜阳县消防救援大队的消防员，通过一组实验告诉大家。

过年，煎炒烹炸、焖熘熬炖自然是少不了的。在厨房烹饪美食时，一定要注意防范火灾。如果油锅不慎起火，应如何科学处置？19日，记者邀请了洛阳市宜阳县消防救援大队的消防员，通过一组实验告诉大家。

使用锅盖隔绝空气灭火，效果显著

实验用品：食用油、不锈钢锅及锅盖、电磁炉、瓶装水、干粉灭火器

实验人员：消防队员刘政鑫

实验过程：刘政鑫戴上消防头盔、防护手套等，做好防护措施。实验开始后，他将不锈钢锅放在电磁炉上并通电。紧接着，他往锅里倒入约100毫升食用油。

油温不断升高，很快达到着火点并起火，火苗约有0.5米高。刘政鑫先用瓶装水进行灭火，不料火势瞬间爆燃，火势不减反增。他又用干粉灭火器对着火苗根部进行喷射，虽然火势得到控制，但锅里的热油四处飞溅。他又将锅盖放在油锅边缘，平移盖在油锅上，约2分钟后，打开锅盖，火苗几近熄灭。

实验结果：油锅起火，用水无法扑灭，使用干粉灭火器灭火则存在烫伤风险。使用锅盖隔绝空气的方法，灭火效果显著，且操作简便。