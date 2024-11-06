工期7天！开元大道新伊大街口围挡施工 请注意绕行

昨日，洛阳交警微信公众号发布消息，新区热力分公司计划于2025年1月19日至1月25日对地下管道进行检查修复，施工挖掘地点为新伊大街开元大道西北角，工期7天。

昨日，洛阳交警微信公众号发布消息，新区热力分公司计划于2025年1月19日至1月25日对地下管道进行检查修复，施工挖掘地点为新伊大街开元大道西北角，工期7天。

检修公告

新区热力分公司计划于2025年1月19日至1月25日对地下管道进行检查修复，施工挖掘地点为新伊大街开元大道西北角，工期7天。根据工程施工作业需要，为保证施工安全，将对新伊大街开元大道西北角机动车道进行围挡施工并做好车流导向及警示标志工作，施工期间请过往车辆提前规划路线，减速慢行，高峰期间建议绕行，避免拥堵，因施工带来的不便，敬请谅解！

洛阳市公安局交警支队六大队

2025年1月18日

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