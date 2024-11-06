时刻绷紧森林防火安全弦 坚决防范森林火灾事故发生

昨日，全市森林防灭火工作视频调度会召开，传达贯彻省委部署要求，研判森林防灭火形势，就扎实做好高火险期森林防灭火工作提出要求。 昨日，全市森林防灭火工作视频调度会召开，传达贯彻省委部署要求，研判森林防灭火形势，就扎实做好高火险期森林防灭火工作提出要求。 市委常委、常务副市长潘开名，副市长李刚等出席会议。 会议指出，洛阳是全省重点林区，森林面积广、覆盖率高。进入防火紧要期以来，全市降水偏少、气温较高，森林火险等级持续升高，特别是春节临近，人员出行、燃放烟花爆竹、民间祭祀、农事用火等增多，森林防火形势十分严峻。各级各部门务必绷紧森林防火安全这根弦，强化底线思维和极限思维，坚决克服松懈麻痹思想，全面提升森林火灾综合防控能力，切实营造安全稳定祥和的发展环境和节日氛围。 会议强调，要突出关键环节，坚持预防为主，严格落实森林火险橙色预警响应各项举措，加强火源管控，加强监测预警，加强宣传引导和中小学生安全教育，综合用好人防、物防、技防手段，全力防范森林火灾风险。要强化应急处置，着眼“打早、打小、打了”，科学布防应急扑救力量，抓实抓好应急预案、物资设备、应急演练等各项准备，注重专业指挥和科学处置，一旦发生险情能够拉得出、顶得上、打得赢，确保人民群众和扑救人员生命安全。要夯实责任链条，压紧压实属地和行业部门责任，加强值班值守，严格督导问责，真正以严要求和硬手腕坚决防范遏制森林火灾事故发生。 会上，市气象局、市应急管理局、市林业局结合各自职责部署了森林防灭火重点工作。嵩县、栾川县、汝阳县付店镇、洛宁县兴华镇作了发言。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)