王凯与洛阳代表团代表一起审议省政府工作报告

昨日下午，省长王凯到他所在的省十四届人大三次会议洛阳代表团，与代表们一起审议政府工作报告。

王凯在参加洛阳代表团审议时强调

建强中原城市群副中心城市

为谱写中国式现代化河南篇章作出更大贡献

江凌、乔新江等参加审议

昨日下午，省长王凯到他所在的省十四届人大三次会议洛阳代表团，与代表们一起审议政府工作报告。

省委常委、市委书记江凌，省十三届人大常委会副主任乔新江等参加审议。

会上，徐衣显、于文杰、薄钧、王新乐、辛俊峰、赵书政、侯建军、朱淘利、李文初、刘子军、范劲涛、陈静晓等代表先后发言。大家一致认为，政府工作报告总结成绩实事求是，主要目标科学合理，部署工作重点突出，政策举措精准有力，是一个高举旗帜、开拓进取、催人奋进的好报告。代表们围绕创新驱动、产业升级、文旅融合、城市更新、乡村振兴等方面提出意见建议。在听取代表们发言后，王凯表示省政府将认真研究采纳，努力把各项工作做得更好。

王凯指出，刚刚过去的2024年，在省委坚强领导下，全省上下稳中求进、攻坚克难，经济运行持续向好，主要指标增速高于全国平均水平，扛起了经济大省挑大梁的责任，现代化河南建设迈出新的坚实步伐。过去的一年，洛阳市全面贯彻党中央决策部署，深入落实省委工作要求，迎难而上、踔厉奋发，创新引领产业转型升级坚定有力，建设人民满意城市成效持续显现，干部群众干事创业氛围更加浓厚，经济社会发展取得新的成绩。洛阳在全省发展大局中具有重要地位，要锚定目标、加压奋进，在推进高质量发展、扩大高水平开放、创造高品质生活、实施高效能治理上持续努力，为奋力谱写中国式现代化河南篇章作出新的更大贡献。

王凯强调，要着力稳增长扩内需，推动经济持续回升向好。落实更加积极有为的宏观政策，用足用好“两新”“两重”等政策，谋准抓实重大战略、重大项目、重大举措，释放消费潜力，扩大有效投资，加力稳住楼市，稳定社会预期，激发发展活力。要着力加快产业转型，推动新旧动能平稳接续转换。坚持以科技创新为引领，突出产业数字化转型，支持龙头企业做大做强，促进传统产业焕新升级，培育壮大新兴产业和未来产业，推进重点产业集群化发展，加快构建现代化产业体系。要着力提升城市品质，推动宜居宜业魅力城市建设。加大城市更新力度，加强古都特色风貌重塑，完善城市服务功能，提升城市治理水平，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

江凌在审议时说，政府工作报告站位高、思路清、举措实，通篇贯彻了习近平总书记对河南工作的重要论述，落实了党中央和省委部署要求，把准了河南发展的“时”与“势”，顺应了全省人民的新期待新要求，是一个对标看齐、审时度势、务实重干的好报告。报告多次提到洛阳，充分体现了省委省政府对洛阳发展的高度重视和大力支持。王凯省长在审议时的讲话，充分肯定了洛阳工作成效，对做好下步工作提出明确要求，特别是提出要推动经济持续回升向好、推动新旧动能平稳接续转换、推动宜居宜业魅力城市建设等要求，具有很强的针对性指导性，体现了对洛阳的关心厚爱和更高期待。我们将认真落实省政府工作报告部署和王凯省长的要求，结合洛阳实际，进一步细化任务、明确抓手、压实责任、突出实干，全力以赴把各项工作抓实抓好。特别是要积极抢抓政策机遇，不断提高投资效益，充分释放消费潜能，着力稳定经济运行；强化科技创新引领，加快推动产业升级；加快建设成熟社区，不断提高城市功能品质；集中连片推进乡村全面振兴，促进城乡融合发展；持续促进群众增收，不断增进民生福祉；有效防范化解各领域风险，坚决守牢安全发展底线。洛阳将坚决扛牢副中心城市的责任使命，为全省大局作出新的更大贡献。

当日上午，洛阳代表团还举行分组会议，审议了省政府工作报告。

部分省直单位负责同志作为洛阳代表团代表或列席代表参加。洛阳市领导李保国、祁建峰、王森、安颖芳、雷雪芹、徐哲、封勇等参加审议。(《河南日报》记者 归欣 洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)