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财政补贴800万，房企发放购房券超1900万元……洛阳楼市迎重磅利好消息！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.18 18:49
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　　今年1月20日至3月31日，在洛阳购房可享财政补贴，共计补贴1000套……这是洛报融媒记者从18日下午召开的2025洛阳新春房产促消费系列活动新闻发布会上获悉的。

　　发布会透露，2025年1月20日至3月31日，洛阳将推出2025洛阳新春房产促消费系列活动。该活动由洛阳市住房和城乡建设局主办，洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳日报报业集团等承办。

　　活动期间，洛阳市财政投入800万元财政资金，对中心城区(不含偃师区、孟津区)活动期间新购的1000套成套商品房住宅，按照每套8000元发放购房补贴。凡活动期间缴纳购房首付款并网签成功的购房群众即可申请(按商品房合同提交商品房网签时间先后顺序)，补贴总套数1000套，补完为止。经购房群众申请、住房中心审核，补贴资金将直接转入购房者银行账户。

　　2025洛阳新春房产促消费系列活动期间，洛阳还将举行楼盘大联动、惠民安家节、安家游园会等活动。

　　1月20日至2月12日，洛阳将在在售楼盘售楼部举行楼盘大联动活动。在售楼盘将在财政补贴基础上推出购房专享补贴券、车位专享补贴券、物业专享补贴券、装饰装修专享补贴券等，每套补贴不低于19000元，以满足春节返乡置业市民、刚性购房市民、改善型购房市民的需求，助力广大市民实现安居梦想。

　　2月15日至16日，洛阳将在泉舜购物中心举行惠民安家节活动。活动现场设置房企区、智能家居区、家装区、金融区、政策咨询区、团购区等。市民可深入了解各个楼盘的详细情况，还能亲身体验智能家居带来的便捷生活。

　　3月22日至23日，洛阳将举行安家游园会，精心打造“福运臻祥安家梦圆”主题活动。活动现场将融合国风创意美陈、春日赏花、互动游戏等活动，并发放精美礼品，为市民带来沉浸式的游园体验，助力市民安家梦圆。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊文/图 通讯员 吴力军 韩涵沛）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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