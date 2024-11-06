洛阳市老城区将开展专项检查 涉及汉服市场、民宿酒店等重点行业

春节将至，今日洛报融媒记者从洛阳市老城区市场监管局召开的文旅市场规范经营工作推进会获悉，该局将联合相关执法部门针对汉服市场、民宿酒店等重点行业开展专项检查，营造良好的文旅市场环境。

春节将至，今日洛报融媒记者从洛阳市老城区市场监管局召开的文旅市场规范经营工作推进会获悉，该局将联合相关执法部门针对汉服市场、民宿酒店等重点行业开展专项检查，营造良好的文旅市场环境。

此次专项检查内容重点为：商户是否在显著位置明码标价和公示收费内容，公示内容是否涵盖收费标准、计费方式、投诉举报电话、汉服化妆品妆造的注意事项等。对于专项检查中发现的价格欺诈行为将严厉打击，着力解决乱要价、欺客、宰客等问题。

老城区市场监管局相关负责人表示，专项检查中，执法人员将指导经营者做到标价内容真实明确、清晰醒目，当价格出现变动时及时调整公示牌，杜绝价外加价、捆绑销售、收取未标明费用，以及违背消费者意愿搭售商品或附加不合理条件等行为，为消费者提供价格合理的商品与服务，全力维护正常的市场价格秩序。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 石红军 张伊乐 文/图)