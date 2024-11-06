洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市老城区将开展专项检查 涉及汉服市场、民宿酒店等重点行业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.18 14:08
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　春节将至，今日洛报融媒记者从洛阳市老城区市场监管局召开的文旅市场规范经营工作推进会获悉，该局将联合相关执法部门针对汉服市场、民宿酒店等重点行业开展专项检查，营造良好的文旅市场环境。

　　此次专项检查内容重点为：商户是否在显著位置明码标价和公示收费内容，公示内容是否涵盖收费标准、计费方式、投诉举报电话、汉服化妆品妆造的注意事项等。对于专项检查中发现的价格欺诈行为将严厉打击，着力解决乱要价、欺客、宰客等问题。

　　老城区市场监管局相关负责人表示，专项检查中，执法人员将指导经营者做到标价内容真实明确、清晰醒目，当价格出现变动时及时调整公示牌，杜绝价外加价、捆绑销售、收取未标明费用，以及违背消费者意愿搭售商品或附加不合理条件等行为，为消费者提供价格合理的商品与服务，全力维护正常的市场价格秩序。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 石红军 张伊乐 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
        “去了俩医院血压都没降下来，孩子们非让到家门口的中医院再试试，没想到第三天就降下来。”
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院招募高血压患者临床试验
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院再获两个省级荣誉称号
  • ·泡脚水越热、时间越长越好？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 推动以旧换新“进社区、进村镇”...
  • 洛阳新能源产业园加快推进
  • 300余只鸳鸯来洛越冬【组图】
  • 新春走基层：洛阳“95后”夫妻的...
  • 洛阳零点以后是否有公交车运行？...
  • 提醒！这些东西不能带上火车
  • 今晚油价调整！加满一箱汽油将多...
  • 视频 | 在洛阳，过一个“非遗版”...
  • 洛阳持续推进乡(邻)里中心建设运营
  • 冰雪嘉年华 燃动洛阳城
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    宫门璀璨伴月明

    隋唐园拾零

    蜡梅迎春

    绿色出行低碳生活
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605