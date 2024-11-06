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攒足转型发展的后劲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.01.16 08:32
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　　近日，洛报融媒推出的两篇报道尤为鼓舞人心——

　　先是宁德时代洛阳基地一期电池工厂投产以来，企业迅速进入产能高峰期，目前产值突破31亿元，且将承担小米汽车首款SUV小米YU7的储能总成生产任务。 “车间不见人，但闻设备响”，这里“每秒即可下线一个电芯，每2.5分钟即可生产一个电池包，单体电芯失效率低于十亿分之一”，体现着极限智造的速度和能力。

　　再是截至去年年底，我市累计实施“三个一批”项目1367个，总投资额超9000亿元，项目数量和总投资额均居全省前列。尤为值得一提的是，去年，我市492个省市重点项目全年完成年度投资计划的120%以上。

　　“冷清”的智能车间，蕴含着城市的崭新未来；火热的项目建设，映照出城市奋进的姿态。从宁德时代洛阳基地迈入“生产+建设”新阶段，到全市项目建设滚动实施、成果丰硕，鲜活的实践、直观的数据，既令人感到新的动能在释放，也让人看到发展后劲在积聚，带给洛阳转型发展更多底气。

　　当下，周期性结构性矛盾相互交织，对各地来说，无论是培育新动能，还是更新旧动能，转型阵痛都躲不开、绕不过。化解转型阵痛，靠什么？靠科技创新打头阵，靠项目建设加速跑，靠开辟产业新赛道，归根结底，面对这场持久战，既要保持定力，也要攒足后劲。韧性强、后劲足，转型就有源源不断的动力，发展就有更具确定性的预期。近年来，洛阳广泛布局高能级创新平台，着力发展“四新一装备”风口产业，强力推进宁德时代洛阳基地、百万吨乙烯等重大项目，推动干部队伍加快形成适应现代化建设需要的思维理念、专业能力和实干作风，各方面积极因素持续积累，让发展的后劲更加充足，助推转型提速。

　　攒劲，是为成功蓄力。当前，洛阳正处在转型发展的关键期，不转型就难以实现高质量发展。同时，我市产业结构不优的问题还比较突出，不少行业企业缺乏成长性和竞争力；谋划实施的产业项目特别是投资体量大、发展前景好、带动作用强的项目还不多，项目建设成效与产业发展需求还不匹配。攒足转型发展的后劲，尤需我们锚定目标、实干攻坚，下大力气解决这些问题。（洛平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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