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洛水之誓(上)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.01.16 08:06
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　　寒冷的三九天，每天还是有许多人在洛河边散步、锻炼，此时的洛水，少了两岸绿色的装扮，反而更显风骨。在这种气氛中，衣袂翩翩的洛神不宜出场，倒是适合回想一下历史上著名的“洛水之誓”。洛水之誓有两次，一次发生在东汉开国之初。

　　公元25年夏天，刘秀登基称帝，很快，他就亲率大军围攻洛阳。洛阳守将朱鲔拼死抵抗，刘秀数月围攻不下。

　　硬的不行，就来软的。刘秀想到，廷尉岑彭是朱鲔旧部，便派岑彭到城下劝降。

　　《后汉书·岑彭传》中记载了这段历史，当时，朱鲔在城上，岑彭在城下，二人相互问候，像从前一样谈笑风生，气氛十分融洽。

　　岑彭趁势劝说朱鲔：“我从前有幸执鞭侍从将军，承蒙您举荐提拔，心中常有报恩的想法。如今赤眉军已拿下长安，更始帝也受到三王反叛，萧王不久前接受天命，即位为帝，并平定了燕、赵，收复了幽州、冀州，百姓归心，贤俊云集。如今，皇帝亲率大兵来攻洛阳，您固守城池，又将等待什么呢？”

　　其实，朱鲔不是非要守城，他只是不敢投降。他对老部下坦诚相告，自己曾经参与谋划杀害刘秀的哥哥，又曾建议更始帝不要派刘秀北伐，自知罪孽深重。

　　岑彭回来将朱鲔的话一五一十告诉刘秀，刘秀随即指着身边的洛水发誓道：“欲成大事者，不会记小仇。如果朱鲔投降，我不仅不会杀他，还会保证他的官职和爵位，决不食言！”

　　带着这份誓言，岑彭再次去劝降。朱鲔从城上垂下绳索，说：“如果要我相信你，就请攀着这根绳子上来。”岑彭二话不说，抓紧绳子就准备往上爬。朱鲔见岑彭果然有诚意，当即答应投降。

　　过了五天，朱鲔率领轻骑，准备去见岑彭。临行之际，他对部将说：“坚守城池，等我回来。如果我不能回来，你们就率领大军上辕辕山，投奔郾王。”而后朱鲔反绑双手，与岑彭一起去见刘秀。

　　刘秀马上为朱鲔松绑，当晚就让岑彭送朱鲔回城。刘秀果然信守诺言！第二天，朱鲔就率众出降。刘秀拜朱鲔为平狄将军，封扶沟侯，朱鲔后来还到宫中任职，爵位传了好几代。

　　刘秀的洛水之誓，看似是对朱鲔一人起誓，实则是对天下子民起誓，帝王胸怀天下，个人恩怨算得了啥？第二次洛水之誓，我们下期再讲。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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