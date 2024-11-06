洛阳低空经济要“起飞”啦！日前，伊滨机场取得豫西地区首个A类通用机场许可证，可起降小型飞机和直升机，该机场正与中航工业光电所及国内外通航企业等开展合作，正式运营后，一批低空经济应用场景有望率先落地。

洛阳低空经济要“起飞”啦！日前，伊滨机场取得豫西地区首个A类通用机场许可证，可起降小型飞机和直升机，该机场正与中航工业光电所及国内外通航企业等开展合作，正式运营后，一批低空经济应用场景有望率先落地。

作为新质生产力的典型代表，低空经济正以前所未有的方式改变着人们的生产生活方式，其发展速度呈不断攀升之势。从昆山到浦东开通首条跨省低空航线，两个小时陆路旅程仅需飞行半小时，到小鹏汇天的“陆地航母”飞行汽车在上海陆家嘴成功试飞，上下班“打飞的”的梦想正在照进现实……随着一批创新型应用场景落地，人们头顶的天空将越来越繁忙，低空经济发展也进入红利期，这一幕与新能源车爆发前夕何其相似！

场景就是驱动低空经济发展的主引擎。发展低空经济，仅有企业的技术创新是不够的，城市为低空经济营造应用场景同样至关重要。只有发挥自身优势，主动搭台唱戏，推动一批场景率先落地并形成规模化应用，才能让低空经济进入更宽阔的航道。

洛阳以工业和旅游见长，打造和培育“低空+文旅”“低空+物流”等洛阳特色的应用场景，赋能本地优势产业链，潜力巨大。以低空文旅为例，目前国内相关应用场景渐趋成熟，“另一条风景线”的新赛道已经开启，各地争相入局、布局。上海新辟一条低空载客航线，让市民坐直升机在300米高度俯瞰黄浦江风光；日照推出鲁翼通航直升机游览项目，共设三条短途空中游览航线；绍兴也推出首条直升机旅游航线——“空中唐诗之路”。对于爱尝鲜的年轻人来说，比“City Walk”更具热度的是“City Fly”，低空旅游正在引发文旅消费新浪潮。洛阳有了A类通用机场，乘势竞逐低空文旅应用场景，必将推动文商旅融合发展。

发挥自己的优势，走好自己的路，才能避免掉入内卷式竞争的陷阱。我们不妨发挥特长，推进低空经济与重点优势产业融合发展，大力培育相关场景的规模化应用，加强通用机场、起降点等基础设施建设，让低空经济飞得更高更稳。（洛平）