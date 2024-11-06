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“双向奔赴”！洛阳深度融入高质量共建“一带一路”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.14 21:43
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　　“共建‘一带一路’国家的订单多了，越来越多的外国人喜欢洛阳产品。”洛阳壹玖均泽网络科技有限公司相关负责人高燕说。

　　2016年，高燕开始尝试跨境电商，9年的时光，她见证了洛阳产品“买全球、卖全球”发展历程。她主营的家居、家具等生活用品远销新加坡、马来西亚等国家，让共建“一带一路”国家的年轻人认识并了解“洛阳制造”。

　　抢抓共建“一带一路”的新机遇，洛阳人打开对开放的无限想象，激发通陆联海、向海而兴、开放图强的信心和决心。

　　“海外市场销售额8500万元！”谈及去年外贸“成绩单”，洛阳嘉盛电源科技有限公司相关负责人兴奋不已地说。

　　从在海外市场仅设置1名外贸员起步，自2018年，嘉盛电源开始重点布局共建“一带一路”市场，围绕新能源电动汽车充电设备产品研发、制造、销售和服务等，与宇通客车、中通客车、比亚迪汽车等企业形成稳定合作关系。当下，该公司已在中亚、南美等市场稳居行业头部，在全球建设超千家充电站，并通过在乌兹别克斯坦和马来西亚设立子公司，锚定当地业务积极拓展。

　　随着共建“一带一路”国家贸易的发展，洛阳高水平开放、高质量发展迎来新机遇。今年以来，洛阳围绕跨境电商综试区建设、公共海外仓布局建设及“贯通陆海经济通道、打造空中经济廊道、拓展网上经济走廊”的目标，统筹推进空中、陆上、海上、网上“丝绸之路”建设，持续提升跨境电商通关效能。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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