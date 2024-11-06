即日起至23日，隋唐洛阳城天街定鼎门至菏泽寺街段部分封闭

14日，洛报融媒记者从洛阳文旅集团获悉，为配合做好“穿越盛唐洛阳年——神都奇幻夜·天街过大年”活动的相关设施搭建工作，即日起至1月23日，隋唐洛阳城天街定鼎门至菏泽寺街段将部分封闭，封闭区域暂时不对外开放。
14日，洛报融媒记者从洛阳文旅集团获悉，为配合做好“穿越盛唐洛阳年——神都奇幻夜·天街过大年”活动的相关设施搭建工作，即日起至1月23日，隋唐洛阳城天街定鼎门至菏泽寺街段将部分封闭，封闭区域暂时不对外开放。
14日，洛报融媒记者从洛阳文旅集团获悉，为配合做好“穿越盛唐洛阳年——神都奇幻夜·天街过大年”活动的相关设施搭建工作，即日起至1月23日，隋唐洛阳城天街定鼎门至菏泽寺街段将部分封闭，封闭区域暂时不对外开放。
在此提醒广大市民及游客，提前了解情况，合理安排行程。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘青 文/图）
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